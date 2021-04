Čez dan razsvetljuje, ponoči razkužuje

V nadaljevanju preberite:

Baktericidne UV-C svetilke se za sterilizacijo in dezinfekcijo uporabljajo že več kot sto let, ob pandemiji novega koronavirusa pa smo na takšne načine razkuževanja postali še bolj pozorni. Kratkovalovno UV-C sevanje ima pri valovni dolžini 260 nanometrov močan protibakterijski učinek. Pri tej valovni dolžini se zgodi fotokemična reakcija v celici bakterije, ki je izpostavljena sevanju, pri čemer se celice poškodujejo in izgubijo sposobnost delitve ter se tako uničijo. UV-C sevanje je idealno za sterilizacijo vode, zraka in površin, kar odpravlja potrebo po razkuževanju s kemičnimi sredstvi. Ta način razkuževanja se uporablja denimo v laboratorijih in bolnišnicah, za naprave v živilski industriji, za čiščenje prostorov za živali in dezinfekcijo klimatskih naprav.