Darilna vrečka s pogrešanimi Darwinovimi rokopisi

Vrnili pogrešane Darwinove dnevnike

Zgodba se bere kot napeta kriminalka. Pred dvema desetletjema so iz univerzitetne knjižnice v Cambridgeu izginili več milijonov evrov vredni rokopisi utemeljitelja evolucije Charlesa Darwina. Zdaj se je zgodil preobrat: anonimnež jih je vrnil v rožnati darilni vrečki s pripisom: vesela velika noč. Vrečko z zapiski, med njimi je skica drevesa življenja iz leta 1837, je neznanec 9. marca pustil na tleh v javnem delu knjižnice, v bližini pisarn v četrtem nadstropju 17-nadstropne stavbe. Tam nadzornih kamer ni. Kdo jih je vrnil, ali je to isti človek, ki jih je odtujil, in kje so zapiski bili vsa ta leta, ni znano.

Neznanec je rokopise vrnil v darilni vrečki. FOTO: Stuart Roberts/University of Cambridge/AFP

A kot pravijo v knjižnici, presrečni so, da so jih dobili nazaj. »Kakšno olajšanje sem občutila ob vrnitvi dnevnikov, skoraj ni mogoče opisati,« je dejala direktorica knjižnice Jessica Gardner in dodala, da je bila ob odkritju, da so izginili, vsa skrušena. Pogrešili so jih že leta 2001.

FOTO: Stuart Roberts/University of Cambridge/AFP

Dela so septembra 2000 vzeli iz hrambe, da so jih fotografirali, nato pa ugotovili, da jih na ustrezno mesto niso nikoli vrnili. Najprej so mislili, da so jih pač založili. Iskali so jih in iskali, šele leta 2020 so izginotje prijavili policiji. Stekla je obsežna akcija, vpletli so tudi Interpol. Novice so se tako razveselili tudi na policiji, ki sicer nadaljuje delo, da bi zadevi prišla do dna. Darwinovi rokopisi so ostali dobro ohranjeni, julija jih bodo dali na ogled javnosti.

Dolgo časa so menili, da so rokopisi le založeni. FOTO: Stuart Roberts/University of Cambridge/AFP

Nenavadno rojevanje planeta

Znanstveniki so s teleskopoma Subaru in Hubble opazovali nastajanje planeta, kar devetkrat masivnejšega od Jupitra. Protoplanet AB Aurigae b je plinski velikan, okoli svoje zvezde, ki je od nas oddaljena okoli 531 svetlobnih let, kroži nenavadno daleč, in sicer na oddaljenosti 13,8 milijarde kilometrov. To je več kot dvakrat dlje, kot je od Sonca oddaljen Pluton (5,9 milijarde kilometrov).

llustracija protoplaneta AB Aurigae b. FOTO: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)/Reuters

Planet se rojeva v protoplanetarnem disku okoli dva milijona let stare zvezde. Pri tej starosti so se začeli oblikovati tudi planeti v našem osončju, ki je zdaj staro 4,6 milijarde let, navajajo na spletni strani Hubblovega teleskopa. Glavna teorija o nastajanju planetov pravi, da se ti oblikujejo okoli jedra, na katero se nabira material, ki je ostal po nastanku zvezde. AB Aurigae b pa je ubral drugačno pot, in sicer se masivni disk okoli zvezde hladi, za nadaljevanje pa skrbi gravitacija, zaradi katere se ohlajeni material seseda v planet oziroma več planetov. Znanstveniki so dolgo dvomili, da gre za planet, in pri tem se pokaže vsa prednost dolgoletnih Hubblovih opazovanj. Šele s primerjavo 13 let starih podatkov z današnjimi so namreč lahko opazili orbitalno kroženje.

AB Aurigae b na fotografijah teleskopov Hubble in Subaru. FOTO: Nasa, Esa, Thayne Currie

Tudi Amazon s svojo mrežo satelitov

Spletni trgovec je sporočil, da je s tremi vesoljskimi podjetji sklenil pogodbe za 83 izstrelitev raket. Pri evropskem Arianespaceu je Amazon zakupil 18 raket ariane 6, pri ameriški družbi United Launch Alliance 38 vulcanov in pri Blue Originu, podjetju Jeffa Bezosa, 12 new glennov z možnostjo zakupa dodatnih 15. Z njimi bodo v orbito dostavili 3236 internetnih satelitov. Nobene od teh raket še nismo videli poleteti, saj so še vse v gradnji. Prve prototipe satelitov v projektu Kuiper bodo menda izstrelili v zadnji četrtini letošnjega leta, in sicer še z raketami atlas, ki jih bodo pri ULA kmalu nato upokojili. Amazon vsekakor močno zamuja za Spacexom, ki že več let pridno množi svojo mrežo starlinkov.

Težave na mokri vaji

Raketa SLS naj bi poletela poleti, če se na testiranjih ne bodo pokazale večje napake. FOTO: Joel Kowsky/Nasa/AFP

Minuli konec tedna je steklo obsežno testiranje nove Nasine rakete SLS, ki jo bodo uporabili v odpravi Artemis 1, to bo polet okoli Lune brez posadke. Med točenjem tekočega kisika v rezervoar so zaznali težavo z ventilom, ki uravnava pritisk v osrednjem delu rakete. Najprej so testiranje prekinili za nekaj ur, ker pa je napaka hujša, so ga povsem ustavili, da bi znova preverili vse sisteme in se odločili, kako naprej. Sklenili so, da počakajo na petkovo izstrelitev turistov v vesolje (več o tem na sosednji strani), nato bodo nadaljevali postopke. Pri Nasi pričakujejo, da bi lahko raketo izstrelili v začetku poletja.