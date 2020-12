Evropa kaže zobe tehnoloških gigantom

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija želi omejiti moč tehnoloških gigantov, ki pogosto zlorabljajo podatke in delujejo protikonkurenčno. Predlog nove zakonodaje za področje digitalnih storitev in trgov predstavlja največje spremembe v zadnjih dvajsetih letih. Pričakovati je, da bodo predlogu nasprotovale predvsem ZDA in tehnološki giganti, nad njim pa niso navdušeni niti Pirati.