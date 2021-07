Ga lahko kdo izrine s prestola?

V nadaljevanju preberite:

Google je z lastno platformo, predvsem pa s prevzemi drugih podjetij neprenehoma rasel, ko je leta 2004 prišel na borzo, je s prodajo delnic svoj kapital povečal na takrat astronomskih 20 milijard evrov. Čez dve leti so za poldrugo milijardo prevzeli Youtube, za Doubleclick so odšteli še enkrat več, največji pa je bil prevzem podjetja Motorola Mobility, ki jih je stal 10 milijard, medtem ko manjših prevzemov, kot je bil recimo nakup podjetja Waze, ki je Google stal pičlo milijardo, ni skoraj nihče opazil. Skladno s tem je naraščal obisk njihovih strani, že leta 2011 so na dan našteli tri milijarde iskanj, do danes se je to število – pri Googlu ne izdajo točnih številk – povzpelo na 70 tisoč iskanj na sekundo.