Google meni, da je praznovanje ženskih dosežkov in pravic politično pristransko

V Sloveniji (in po svetu) je 8. marec, ko praznujemo mednarodni dan žensk, že dolgo uveljavljen kot pomemben praznik. Po vsej državi številne organizacije in kulturne ustanove pripravljajo dogodke, ki poudarjajo pomen enakopravnosti spolov ter izpostavljajo prispevek žensk v vseh sferah družbenega življenja.

Čez lužo, poleg 8. marca, v marcu praznujejo »mesec zgodovine žensk«. V tem mesecu se spomnijo vseh, ki so bile v preteklosti spregledane, podcenjene ali ustavljene pri uresničevanju svojih ciljev. Mnoge so skozi zgodovino pomembno prispevale k znanosti, umetnosti, politiki in drugih področjih, a njihova imena niso vedno našla mesta v zgodovinskih knjigah.

Začetki meseca zgodovine žensk segajo prav v ZDA, kjer se je vse začelo kot teden žensk. Leta 1978 je šolski okraj Sonoma v Kaliforniji prvič praznoval teden žensk, ki je sovpadal z mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem. Ta pobuda je hitro pridobila pozornost in podporo, kar je privedlo do tradicionalnega praznovanja vsako leto.

Leta 1980 je predsednik Jimmy Carter teden, ki se zgodi okoli 8. marca, razglasil za nacionalni teden žensk. V svojem govoru je poudaril pomembnost prispevkov žensk k ameriški zgodovini in kulturi.

Leta 1987 je teden žensk prerasel v mesec žensk, ko so ameriški politiki v kongresu sprejeli zakon, ki je marec razglasil za mesec zgodovine žensk. Od takrat naprej so se praznovanja razširila po vsej državi, šole in skupnosti pa so začele organizirati različne dogodke in programe, ki so poudarjali dosežke »nežnejšega spola«.

Mednarodno praznovanje meseca žensk se je hitro razširilo izven meja ZDA. Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in številne druge države so se pridružile ZDA pri praznovanju dosežkov vseh žensk.

Zasuk v politiki

Googlova aplikacija Koledar je dolga leta služila kot nepogrešljivo orodje za številne uporabnike. Aplikacija je označila pomembne svetovne dogodke, kulturne praznika in praznovanja. V zadnjem času pa so mnogi opazili, da teh dogodkov v aplikaciji ni več zaslediti.

Google je namreč sredi leta 2024 napovedal, da jih bo odstranil, pri čemer je kot razloge navedel »politično nevtralnost« in »visoke stroške vzdrževanja«. Google je v lanskem letu ustvaril 100 milijard dolarjev čistega dobička – težko si je predstavljati, da bi Google rezal stroške ravno pri tej, finančno nezahtevni, zadevi. Prav tako ostaja nejasno, kako naj bi praznovanje dosežkov zgodovinsko prezrtih žensk ogrozilo politično nevtralnost podjetja.

Googlova odločitev sovpada s širšimi spremembami v strategiji podjetja, ki vključujejo zmanjšanje pobud za raznolikost, enakopravnost in vključevanje (DEI), piše New York Times. V začetku leta je Google napovedal, da bo opustil nekatere cilje na področju raznolikosti ter začel celovito revizijo svojih DEI programov, da bi jih uskladil z nedavnimi ukazi nove Trumpove administracije.

Trump je velika podjetja prisilil k sodelovanju, saj so ta močno odvisna od vodilne ameriške politike – bodisi pri davčnih zakonih bodisi pri sodnih bitkah, ki se obetajo. Tako pogosto podležejo političnim pritiskom, pri čemer trenutna politika v ZDA favorizira bele ameriške moške, medtem ko so vsi drugi, vključno z ženskami, potisnjeni na stranski tir.

8. marec ni le priložnost za praznovanje dosežkov žensk, temveč tudi trenutek za razmislek o tem, ali resnično prispevamo k ustvarjanju okolja, ki spodbuja enakopravnost in enake možnosti za vse.