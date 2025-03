Zaton ameriške znanosti

V nadaljevanju preberite:

Avtoritarni voditelji, kot jih poznamo iz zgodovine, so se ne glede na njihovo izobrazbo vedno počutili ogrožene pred znanstvenimi dognanji, ki so temeljila na preverljivih in ponovljivih dejstvih. Podobno kot Vance se je pred kratkim Musk, ki se predstavlja, kadar mu to ustreza, za absolutnega zagovornika svobode govora, spravil na Wikipedijo. In to ne, ker ne more nadzorovati, kaj ta piše o njem, temveč zato, ker je uspešen primer družbene inovacije, ki kolektivno skrbi za varovanje resnice in kot taka ustvari več znanja za javno dobro, kot bi to zmogla katerakoli korporacija ali zasebno podjetje, katerih cilj je izključno profit.

Že med svojo prvo administracijo je Trump izdal 346 ukazov proti znanosti, ki so poleg drakonskih finančnih rezov vključevali cenzuriranje politično nezaželenih znanstvenih spoznanj in odstranitev znanstvenikov z odgovornih položajev ali preprečevanje njihovih nadaljnjih raziskav o temah, ki se na primer nanašajo na podnebne spremembe. V znanosti, takšen je namreč njen eksistencialni aksiom delovanja, se lahko poslovimo od napredovanja in proizvajanja inovacij, če se znanstvenikom prepove, da raziskujejo in načenjajo občutljiva družbena vprašanja.