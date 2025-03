V nadaljevanju preberite:

Glasbeni festival Dan rock žena že deset let poteka v ljubljanskem Orto baru, na mednarodni dan žensk 8. marca, ko se počastijo socialni, ekonomski, kulturni in politični dosežki žensk. Rockovske dosežke pa bodo poleg organizatork Hellcats predstavile še The Agony iz Češke in Restore iz Srbije.