Japonska dobila vojno proti disketam

Mlajši bralci verjetno niti ne vedo, kaj disketa je, malo starejši pa bi kakšno pozabljeno celo našli v zaprašenem predalu vsega mogočega. Drug problem bi seveda bil, kam jo vtakniti. No, na Japonskem so jih še nedolgo tega veselo in na veliko uporabljali. Vendar je zdaj tudi te ere konec. Japonska vlada je namreč sporočila, da je približno dve leti po tem, ko je minister za digitalizacijo javno razglasil »vojno disketam«, vojno tudi dobila. 28. junija je vendarle prenehala uporabljati diskete tudi v vladnih službah, z eno izjemo.

Minister za digitalizacijo Taro Kono se je dlje čas zavzemal za upokojitev disket, telefaksov in drugih analognih reliktov, ki so ostajali zakoreninjeni v japonski birokraciji. Ministrstvo za digitalizacijo so v deželi vzhajajočega sonca vzpostavili leta 2021 med pandemijo, ko so vendarle spoznali, da so papir in analogne tehnologije prepočasne v časih, ko se mudi in ko je svet postal odvisen od digitalnega.

Reuters poroča, da je Japonska vlada odpravila uporabo disket v vseh svojih sistemih in razveljavila vseh 1034 predpisov, ki urejajo njihovo uporabo, z izjemo okoljske organizacije, ki ureja recikliranje vozil. Tam bodo menda diskete še lahko uporabljali, vendar podrobnosti niso znane.

Japonska vlada je šele januarja letos prenehala zahtevati dokumentacijo na fizičnih medijih, kot so diskete in cedeji, za okoli 1900 različnih vlog, ki jih morajo oddajati državljanke in državljani. Kar je seveda nenavadno, če vemo, da jih je Sony prenehal izdelovati leta 2011. Diskete so bile na vrhuncu uporabe pred 20 leti, pojavile pa so se pred 53 leti. Njihove spominske kapacitete so bile neverjetno majhne v primerjavi z današnjimi spominskimi diski, večina disket je lahko shranila 1,44 megabajtov podatkov. Seveda pa tudi ni več (veliko) računalnikov, ki bi diskete lahko brali.

Japonska sicer slovi po tehnoloških dosežkih, hkrati pa se kot klop drži nekaterih tehnologij. Tako so še vedno v uporabi telefaksi, tudi te so poskušali odpraviti, vendar so se birokrati uprli. Tudi prehod na uporabo oblakov je naletel na upor.

Diskete sicer še vedno uporabljajo v različnih industrijskih panogah, med drugim v letalstvu, medicini, pri upravljanju različnih industrijskih strojev. Diskete so namreč stabilne in delujejo dobro, ko operirajo z majhno količino podatkov.