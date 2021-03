K znanosti se ne bi smeli zatekati samo v krizi

V nadaljevanju preberite:

Julie Maxton je bila rojena, da utira nove poti, odpira vrata ženskam v moške trdnjave. Angleške univerze in znanstvene institucije, ki se ponašajo z večstoletno zgodovino, so prav zaradi poudarjanja tradicije takšne moške trdnjave.



Leta 2011 je prevzela položaj izvršne direktorice britanske Kraljeve družbe, najstarejše znanstvene institucije z neprekinjeno tradicijo. Na tej funkciji je bila prva ženska po 358 letih. V Ljubljani se je mudila konec minulega leta na sestanku s predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javne agencije za raziskovalno dejavnost in Instituta Jožef Stefan. Intervju z njo smo opravili po spletu.



Vprašali smo jo, kako vidi vlogo znanosti v družbi, kakšni so njeni pogledi na položaj žensk, teorije zarot, prihodnost raziskav in na raziskovalno kulturo.