Kako zamrzniti trenutek digitalnega časa

Se še spomnite iskalnika matkurja, klepetalnika MSN, urejevalnika besedil wordstar ali pa spletnega omrežja netlog? Ali kakšne druge spletne strani in programa, ki ga ne uporabljamo več? Kje so? So se njihove izvorne kode ohranile? Zakaj so zastareli, kako jih ohraniti? Čeprav je zgodovina računalnikov in spleta sorazmerno kratka, se že zdaj zastavlja vprašanje o tem, kaj bomo lahko pokazali prihodnjim generacijam.

»Lahko si predstavljamo svet čez 50 let, ko ljudje ne bodo več uporabljali tipkovnice in miške, tako kot danes ne uporabljamo pisanja računalniških programov v strojnem jeziku z 1 in 0,« razlaga Gaja Zornada, direktorica Računalniškega muzeja. V sozaložništvu Inštituta za novejšo zgodovino in Računalniškega muzeja je letos izšel zbornik Zapuščina napredne digitalizacije, ki povzema strokovne uvide in razmišljanja o ohranjanju programske dediščine.