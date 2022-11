Kdo so najboljši programerji med študenti v Srednji Evropi?

Najboljši programerji med študenti v Srednji Evropi se bodo v Ljubljani ta konec tedna, med 25. in 27. novembrom, pomerili na največjem in najbolj prestižnem univerzitetnem tekmovanju v računalništvu na svetu, International Collegiate Programming Contest (ICPC).

V Sloveniji bo potekala srednjeevropska regionalna raven tekmovanja Central European Regional Contest (CERC), ki ga organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z društvom ACM Slovenija.

Tekmovanja se bo udeležilo 169 študentov v 57 tričlanskih ekipah iz sedmih držav srednjeevropske regije (Avstrija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija) ter Latvije. Slovenijo bo na tekmovanju zastopalo šest ekip: tri ekipe Univerze v Ljubljani, dve ekipi Univerze v Mariboru in ena ekipa Univerze na Primorskem.

Za rešitev posameznega problema ga morajo ekipe najprej primero modelirati, nato zanj načrtovati učinkovit algoritem in ga nazadnje tudi sprogramirati. Ocenjevanje je izredno strogo, saj je vsaka rešitev z najmanjšo napako obravnavana kot napačna. Čeprav so v ekipi trije študenti, imajo na voljo en sam računalnik, kar zahteva od članov ekipe sodelovanje, ustvarjalnost, natančnost, hitrost in sposobnost delovanja pod pritiskom.

Vodja tekmovanja je dr. Andrej Brodnik, vodja strokovne komisije pa dr. Tomaž Hočevar.