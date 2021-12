Ključna recikliranje in neodvisnost od litija

V nadaljevanju preberite:

Jean-Marie Tarascon je prejel Balzanovo nagrado za izjemne prispevke k temeljnim in uporabnim raziskavam shranjevanja elektrokemične energije, med drugim za hiter razvoj litij-ionskih baterij za električna vozila in razvoj do okolja prijaznih natrij-ionskih baterij. Vrsto let je bil raziskovalec v ZDA, od leta 2013 pa je profesor kemije na Collège de France v Parizu. O varnosti baterij je povedal: »Od zgodnjih 90. let imamo litij-ionske baterije, ki so zanesljive. To je varna tehnologija. Da, včasih tudi pri takih baterijah zagori kakšen avtomobil in druge stvari. To lahko pričakujete, če kupite baterije po čim nižji ceni, pri katerih proizvajalci preveč varčujejo. Vendar ni razloga za strah. Pri električnih vozilih imamo sistem, ki nadzoruje njihovo delovanje.«