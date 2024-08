Ko imajo procesorji hrošče

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema tednoma so pri Intelu objavili prvi popravek za svoje namizniške procesorje core aktualne in pretekle generacije, s katerim poskušajo odstraniti napako, ki povzroča, da jih previsok delovni električni tok nepopravljivo poškoduje.

Gre za prvo pozitivno novico v sagi, ki se je začela že pred približno poldrugim letom, ko so se pojavila prva pričevanja o nenadnem odpovedovanju izdelkov serije intel core 13. generacije pod obremenitvijo, denimo pri igranju iger. Sprva so bili primeri tako redki, da jim ne podjetje ne strokovna javnost nista namenjala bistvene pozornosti, toda z začetkom letošnjega leta so se naposled tako namnožili, da so morali v Intelu pospešiti preiskavo problema. Še konec aprila so kazalce odločno uperjali v proizvajalce računalniških matičnih plošč, ki da so z neupoštevanjem navodil glede omejitev delovne moči čipov povzročili, da je skoznje tekel previsok tok, oziroma so se pretirano segrevali. Matične plošče, v katere so procesorji postavljeni, namreč v marsičem odrejajo, kako ti prejemajo elektriko, in proizvajalci v težnji po pridobivanju strank pravila občasno malce zrahljajo, da lahko svoje izdelke predstavijo kot hitrejše. Toda prejšnji mesec so v Intelu ploščo obrnili: preiskava je vendarle pokazala, da se vzrok skriva v samih čipih core, namreč v njihovem hroščatem strojnem programju.