Koliko okusni so nizozemski paradižniki

V nadaljevanju preberite:

Ko so na pogled čudoviti paradižniki iz nizozemskih rastlinjakov pred leti prišli na naš trg, so bili kupci najprej očarani, potem pa razočarani, saj so bili rdeči plodovi precej vodeni, brez vonja in brez okusa. Industrija je s pomočjo nove znanosti, imenovane senzorično meroslovje, proučila vse živilske komponente paradižnika in jih poskusila izboljšati.



Nekaj iztočnic za razumevanje tega novejšega in obetavnega področja znanosti sta nam podala dr. Gregor Geršak iz laboratorija za metrologijo in kakovost na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in psihologinja Maja Krebl. Že ime pove, da senzorično meroslovje poskuša izmeriti občutke, sprašuje se, kako izmeriti stvari, za katere ni sprejetih splošnih merskih enot, kot so okus, udobje, varnost ...