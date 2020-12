Mehki prijemi za temelje znanosti

V nadaljevanju preberite:

V času nastanka nove države se je v novem položaju znašla tudi slovenska znanstvenoraziskovalna sfera, od samostojnih inštitutov, kot so bili Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), do raziskovalnih oddelkov na ljubljanski in mariborski univerzi ter razvojnih oddelkov v podjetjih.