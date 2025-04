Mikroplastiko odkrili tudi v foliklih. Kaj to pomeni za plodnost žensk?

Človeštvu je uspelo s plastiko onesnažiti cel svet. Ta je praktično neuničljiva, saj je nerazgradljiv material in le razpada na manjše in manjše delce, na koncu v tako imenovano mikroplastiko in nanoplastiko. Te mikroskopske delce plastike so našli tako na vrhu svet na Mount Everestu kot na najglobljem oceanskem dnu v Marianskem jarku. Delce prehajajo tudi v živa bitja, ribe in ptice plastiko zamenjajo za hrano, delce pa so našli tudi v različnih človeških organih: prehaja pa tudi možganske in placentarne pregrade.

Zdaj prvič so mikroplastiko odkrili v foliklih človeških jajčnikov, kar sproža nova vprašanja o potencialnem vplivu teh povsod prisotnih in strupenih snovi na plodnost žensk, navaja Guardian. Folikli so s tekočinami napolnjeni mešički v jajčnikih, ki vsebujejo po eno nerazvito jajčece. Mikroplastika je še posebej nevarna, ker lahko vsebuje poljubno število od 16.000 plastičnih kemikalij. To vključuje zelo strupene spojine, kot so PFAS, bisfenol in ftalati, ki so povezani z rakom, nevrotoksičnostjo, hormonskimi motnjami ali strupenostjo za razvoj.

V novi recenzirani raziskavi, objavljeni v reviji Ecotoxicology and Environmental Safety, so preverili prisotnost mikroplastike v folikularni tekočini 18 žensk, ki so bile na zdravljenju z umetno oploditvijo na kliniki za neplodnost v Salernu v Italiji, in jo odkrili pri 14 ženskah. V tej tekočini, ki zagotavlja bistvena hranila in biokemične signale za razvoj jajčec, plava samo jajčece. Onesnaženje tega procesa s koščki plastike verjetno vpliva na plodnost, hormonsko ravnovesje in splošno reproduktivno zdravje, so zapisali avtorji študije, še navaja britanski časnik.

Ugotovitve so »zelo zaskrbljujoče«, je dejal Luigi Montano, raziskovalec na Univerzi v Rimu in vodilni avtor študije. »To odkritje bi moralo služiti kot pomembno opozorilo o invazivnosti teh novih onesnaževalcev v ženskem reproduktivnem sistemu,« so navedli v študiji.

Montanov najnovejši članek je del večjega projekta, ki ga vodi in v okviru katerega je mikroplastiko odkril tudi v človeškem urinu in spermi ter proučuje njene vplive na plodnost. Kot je dejal, sumi, da je mikroplastika med kemikalijami, ki povzročajo padec števila spermijev in splošno poslabšanje njihove kakovosti.