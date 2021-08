Na obisk k orjaškemu kovinskemu asteroidu

Vesoljsko plovilo Psyche med sestavljanjem.

FOTO: NASA/JPL-Caltech

Sonde so obiskale že najrazličnejše svetove, od vseh planetov v našem osončju (Uran in Neptun sicer še čakata na podrobnejši pregled) pa do pritlikavih planetov, kometov in asteroidov. Z zadnjih smo celo odškrnili nekaj vzorcev in jih prinesli na Zemljo. A ti prvobitni skupki kamenja ali kovine imajo očitno še vedno dovolj skrivnosti, da se bo čez mesec dni proti njim, natančneje proti Trojanskim v krožnici Jupiter–Sonce, podala sonda Lucy, leto dni pred izstrelitvijo pa je v sklepni fazi sestavljanja tudi sonda Psyche, ki bo prvič obiskala kak kovinski asteroid z enakim imenom.To je tisti asteroid 16 Psyche, o katerem nekateri znanstveniki menijo, da je vreden več kot svetovno gospodarstvo, saj so ga ocenili na neverjetnih 10.000.000.000.000.000.000 dolarjev (da, res veliko ničel).Orjaški asteroid s premerom 226 kilometrov (tisti, ki je pokončal dinozavre, je imel premer 10 kilometrov) je namreč sestavljen iz niklja, železa in drugih kovin. No, kasneje se je izkazalo, da so verjetno nekoliko pretiravali, saj so raziskovalci z univerze v Arizoni ugotovili, da morda vseeno ni tako kovinski, kot so predvidevali. Asteroid, ki ga je italijanski astronom Annibale ge Gasparis odkril 17. marca 1852, je po prvi študiji 95-odstotno kovinski, po drugi pa le 82,5-odstotno in precej manj gost, kar tudi nekoliko zamaje glavno teorijo o nastanku asteroida, torej da je ostanek jedra nastajajočega planeta.Dobra novica seveda je, da bodo znanstveniki že čez nekaj let dobili natančne podatke in odgovore. Trenutno je sonda Psyche še v čistih sobah v Kaliforniji, prihodnje leto tak čas bo morda že v vesolju. Prvi predviden datum izstrelitve s Spacexovo raketo falcon 9 s Floride je 1. avgust 2022. Do cilja bo pripotovala v začetku leta 2026, nato bo 21 mesecev krožila okoli kamna, poimenovanega po grški mitološki lepotici Psihe, in ga proučevala z magnetometrom, multispektralno kamero, rentgenskim in nevtronskim spektrometrom. »Odlično je, da smo na točki, ko se vse skupaj sestavlja v celoto. Tako kot drugi smo se tudi mi morali precej potruditi v teh okoliščinah, da smo projekt pripeljali do sem,« je pred dnevi komentirala Lindy Elkins Tanton z arizonske univerze, glavna znanstvenica pri projektu.Na sondo so že namestili nekaj znanstvenih instrumentov, med temi magnetometer in novo komunikacijsko opremo, ki temelji na laserjih, s čimer naj bi pridobili pri hitrosti prenosa podatkov. Kot so pojasnili pri Nasi, bi tehnologija nekoč morda lahko omogočala prenose vesoljskih odprav v živo. Ko bo v prihodnjih mesecih dobila še vse preostale dele, jo bodo postavili v vakuumsko komoro, da jo preizkusijo v okoliščinah, kakršne jo čakajo v vesolju, nato jo bodo še močno stresali in oglušili, da preverijo, ali bo zdržala hrupno in tresočo izstrelitev. Ekipa je prepričana, da zamud, kakršnih smo vajeni pri sestavljanju marsikaterega vesoljskega plovila, v sklepnem delu ne bo.Znanstveniki bi se vsekakor radi dokopali do skrivnosti kovinskih jeder skalnatih planetov, a ti so seveda skriti globoko pod površjem denimo Zemlje ali Marsa. Asteroid Psyche pa je morda golo jedro, okoli katerega se planet ni oblikoval in je nato v burnem rojevanju osončja občutil silovita trčenja in vnovična spajanja sestavnih delov jeder planetov. Znanstveniki bodo sicer tudi prvič od blizu raziskovali asteroid, ki ni kamnit, ampak kovinski. Kot še pojasnjujejo na univerzi, želijo na odpravi predvsem potrditi ali ovreči, ali sploh gre za jedro nesojenega planeta, starost posameznih delov, njegovo sestavo in kako se ta ujema s sestavo staljenega jedra Zemlje. Poleg vsega tega pa bodo morda tudi popravili zgoraj zapisano številko.