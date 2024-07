Nasina mesna kroglica praznuje 65 let

Nasini logotipi so verjetno eni najbolj prepoznavnih na svetu, najdemo jih domala na vseh izdelkih, oblačilih, skodelicah, zvezkih, nahrbtnikih ... Okrogli belo-rdeče-modri znak, znan kot mesna kroglica, 15. julija praznuje 65 let. Zamislili so si ga v Nasinem raziskovalnem centru Lewis (danes Nasa Glenn) pod vodstvom Jamesa Modarellija, ki je bil v centru tehnični ilustrator. Uradni logotip danes dopolnjuje preprost rdeč napis, znan kot črv.

Okrogli logotip so predstavili leto po nastanku vesoljske agencije ZDA, ki je bila ustanovljena 29. julija 1958. Modri krog predstavlja planet, zvezde seveda vesolje, rdeče krilo v obliki črke V aeronavtiko, bela tirnica pa potovanje po vesolju. S simbolom so okrasili rakete, legendarne apolle, kasneje tudi mednarodno vesoljsko postajo. Kot pravijo pri Nasi, gre za simbol raziskovanja in odkrivanja. »Nasini logotipi so zelo priljubljeni. Agencija vsako leto prejme prošnje za trženje več kot 10.000 izdelkov, ki jih je navdihnila Nasa,« je pojasnila Aimee Crane, vodja trženja blagovne znamke pri agenciji. Nasa uporabo logotipov dovoljuje brezplačno, a v skladu s pravili agencije.

»V Nasi niso samo raketni znanstveniki,« je dejala Kristen Parker, direktorica komunikacij v Glennovem centru. »Ko praznujemo zapuščino tega ikoničnega logotipa, priznavamo delo vseh, ki so zaposleni pri agenciji,« je dodala. Modarelli je zmagal na natečaju, ko so zaposlene prosili, naj predložijo ilustracije za logotip nove agencije. Navdih za rdeče krilo je dobil, ko je videl futuristično vojaško letalo. Kratek čas je bil Modarelli na sedežu Nase zaposlen kot glavni kurator razstav, sicer pa je večino časa deloval v centru v Clevelandu. Umrl je septembra 2002.

James Modarelli Foto Nasa

V sedemdesetih se jim je okrogli znak zdel preveč zapletena prispodoba v moderni dobi vesoljskega inženirstva, težko ga je bilo risati in tiskati. Leta 1975 so zato sklenili logotip posodobiti: predstavili so napis Nasa v elegantnih rdečih črkah, brez dodatnih pritiklin. Oblikovala sta ga Richard Danne in Bruce Blackburn iz grafičnega podjetja Danne & Blackburn. Ta logotip so uporabljali slabi dve desetletji, med drugim krasi legendarnega Hubbla, nato pa se je Nasin administrator leta 1992 odločil za vnovično uveljavitev mesne kroglice kot uradnega znaka agencije.

Richard Danne (levo) in namestnik administratorja Bob Cabana ob črvu. FOTO: Nasa/Keegan Barber

Odtlej so črva uporabljali le na oblačilih in drugih spominkih, leta 2020 pa se je vrnil v velikem slogu. Obudili so ga, ko se je podjetje Spacex pripravljalo na prvo izstrelitev dragona za prevoz posadke. To je bil namreč za Američane pomemben dogodek, saj so se po skoraj desetletju otresli odvisnosti od Rusov in dobili lastno kapsulo, s katero astronavti lahko potujejo na mednarodno vesoljsko postajo in nazaj. Rdeči napis Nasa so takrat narisali na raketo falcon 9 in črv se je vrnil v vesolje (in še širše v popularno kulturo, kajti Nasina logotipa na svojih izdelkih uporabljajo tudi nekatere prestižne modne znamke).

Črva so obudili leta 2020, ko so ga narisali na raketo falcon 9. Foto Spacex

Mesna kroglica je primarni logotip, a sta logotipa komplementarna, pravijo pri agenciji. S črvom so nato opremili tudi kapsulo orion, ki je potovala okoli Lune v prvi odpravi programa Artemis, s katerim se ZDA nameravajo s posadko vrniti na površje Lune. Novembra lani so oblikovalcu Richardu Danneju (Blackburn je umrl leta 2021) podelili medaljo za izjemne dosežke. »Ustvarjanje črva za Naso je bilo edinstven dosežek v moji karieri in v zgodovini oblikovanja. Ni bilo vedno lahko, vendar je bila veličastna izkušnja in srečen sem, da sem del Nasine družine in da sem agenciji pomagal doseči njene naloge in cilje,« je takrat dejal Danne. Delo, ki sta ga Nasi predala z Blackburnom, je presegalo le logotip s štirimi črkami. Sestavila sta namreč tudi zbirko grafičnih pravil, kako velik mora biti znak, kako lahko ob njem postavijo spremno besedilo, za kateri odtenek rdeče gre.

Takole sta oba logotipa potovala okoli lune na kapsuli orion. Foto Nasa

Logotipa imata svoje oboževalce in tudi nasprotnike. Nekateri so, kot so lani zapisali v New York Timesu, menili, da je mesna kroglica predstavljala zmagoslavje programa Apollo in da so jo v sedemdesetih zamenjali z nečim brezdušnim. V osemdesetih in na začetku devetdesetih pa se je Nasa ubadala s hudimi težavami, leta 1986 so izgubili raketoplan Challenger s sedemčlansko posadko, tudi z vesoljskim teleskopom Hubble ni šlo gladko, ko se je izkazalo, da je njegovo zrcalo napačno obrušeno. Leta 1992 je Daniel S. Goldin, takratni prvi mož Nase, skušal povečati zanimanje javnosti za vesoljske odprave in obuditi spomin na zmagoslavne čase osvajanja Lune. Med njegovimi potezami je bila tudi menjava uradnega logotipa.

Podobno kot Goldin je tudi Jim Bridenstine leta 2020 menil, da bo vrnitev črva navdihujoča za vse, ki so, tako kot on, zrasli ob Nasinem rdečem logotipu. Takrat so določili natančna pravila, kdaj se sme uporabljati ta na novo obujeni znak.

Mesni kroglici pa so po drugi strani oblikovalci očitali, da gre za zmešnjavo, medtem ko je črv čist in eleganten. Med temi je bil tudi Michael Bierut iz oblikovalskega podjetja Pentagram. Vendar, kot ga je povzel New York Times, v zadnjem obdobju razmišlja drugače. »Če me poiščete v iskalniku na to temo, boste našli moje besede, da je mesna kroglica grozljiv logotip. A sem spremenil mnenje,« je dejal in pojasnil, da predvsem zaradi tega, kar predstavlja – je simbol skupine ljudi, ki so se združili, da bi dokončali odpravo.