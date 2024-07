Ne vemo, kakšna kombinacija genov je najboljša

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh, ko spremljamo naše vrhunske športnike in se navdušujemo nad njihovimi uspehi, ne moremo mimo vprašanja, koliko jim je bilo položeno v zibelko, koliko pa so sami prigarali. Odgovor ni črno-bel, veliko je še neznank, a na to, kako se bo določen gen izrazil ali ne, lahko vplivamo, je na predavanju o genetiki v kineziologiji na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani razložila raziskovalka dr. Signe Altmäe.

Kako pomembni so geni v športu? Lahko vzgojimo, natreniramo novega Tadeja Pogačarja ali moramo počakati, da se rodi?

To je dobro vprašanje. Kogarkoli bi vprašali, bi vam odgovoril, da so geni pomembni. Ampak kako pomembni dejansko so, nihče ne ve. Vemo, da telesna vadba ugodno vpliva na zdravje, ne pa tudi, kaj natančno je v ozadju molekularnih poti. Zato je število možnih raziskav na tem področju pravzaprav neomejeno in jih izvajamo ves čas. Geni so konstanta. Z njimi se rodimo in so darilo, ki ga dobimo od staršev. A to ni vse. Lahko namreč reguliramo, uravnavamo, kateri geni se bodo izrazili. Na to vplivajo dejavniki okolja, kot so življenjski slog, prehrana, stres … in močan faktor pri tem je tudi telovadba oziroma fizična aktivnost. Ne obstajajo dobri in slabi geni. Lahko so samo bolj ali manj koristni, poleg tega je lahko neki gen koristen ali dober za nekaj, hkrati pa slab za nekaj drugega. V naravi gre vedno za prilagoditve. Lahko si se rodil z geni, ki denimo povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni ali raka, ampak z življenjskim slogom lahko vplivaš na to, kako se bodo izrazili. In eden izmed močnejših modifikatorjev je fizična aktivnost.