Od podpore raziskovalcev do razlaganja in promoviranja znanosti

Slovenska znanstvena fundacija (SZF), ki je pretekli teden s slavnostno akademijo v Kristalni palači BTC v Ljubljani zaznamovala 30 let obstoja, je bila ustanovljena leta 1994 kot neodvisna in samostojna nacionalna ustanova, katere osnovni cilj pospeševati razvoj znanosti v Republiki Sloveniji ostaja nespremenjen. »Predvsem smo želeli uveljaviti razvojno strategijo, ki temelji na slovenskem intelektualnem potencialu,« poudarja dr. Edvard Kobal, dolgoletni direktor, zdaj predsednik uprave SZF.

V tem obdobju je SZF razvila obsežen program, ki pomembno dopolnjuje sistem organizacije in financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji, pri čemer daje poseben poudarek podpori mladim, nadarjenim raziskovalcem ter njihovemu uveljavljanju v nacionalni in mednarodni znanstveni skupnosti.

Dr. Edvard Kobal, ki je po osnovni izobrazbi doktor kemijskih znanosti, je avtor številnih odmevnih strokovnih člankov in knjig, med njimi sta Strast po znanju in spoznavanju: pogovori z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki ter delo Herman Potočnik Noordung: ob 80-letnici nastanka knjige Problem vožnje po vesolju, ki je izšlo v zbirki SZF Velikani ustvarjalnosti. Poleg drugih pomembnih priznanj, ki jih je prejel v Sloveniji in tujini, so dr. Edvardu Kobalu leta 2012 na orkneyjskem mednarodnem festivalu znanosti podelili članstvo v prestižnem Faradayevem klubu, leta 2017 pa je prejel odlikovanje predsednika Republike Slovenije za prispevek k promociji slovenske znanosti.