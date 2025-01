Meta odpravlja tudi programe vključevanja in enakosti pri zaposlovanju

Podjetje Meta je včeraj po ukinitvi programov preverjanja dejstev naznanilo, da ukinja tudi pobude za spodbujanje vključevanja, raznolikosti in enakopravnosti pri zaposlovanju. Nova v nizu sprememb sledi smernicam bodoče ameriške administracije, poroča AFP. Republikanci skupaj z novoizvoljenim predsednik Donaldom Trumpom namreč močno nasprotujejo omenjenim programom, ki so večinoma nastali v odzivu na gibanje Življanja temnopoltih štejejo, da bi pomagali zmanjšati dolgotrajne rasne neenakosti.

Več podjetij, med njimi Walmart, Ford, John Deere in Lowe's, je te programe skrčilo ali ukinilo že takoj po Trumpovi izvolitvi novembra lani. Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, je odločitev po lastnih navedbah sprejela v času »spreminjajočega se pravnega in političnega okolja«.

V internem sporočilu zaposlenim je podjetje predstavilo obsežne spremembe, vključno z ukinitvijo vključujoče zaposlovalne politike in razpustom ekipe za raznolikost in vključevanje. Meta bo ukinila tudi program za raznolikost dobaviteljev.

Podjetje bo še naprej zaposlovalo kandidate iz različnih okolij, hkrati pa bo odpravilo specifične cilje, ki so veljali za zaposlovanje žensk in predstavnikov etničnih manjšin, so sporočili.

Le nekaj dni prej je Meta v ZDA ukinila svoj program neodvisnega preverjanja dejstev. Šef Mete Mark Zuckerberg se skuša pobotati s Trumpom, ki Zuckerberga že leta obtožuje, da je Meta nastrojena proti njemu. V Trumpov sklad za organizacijo inavguracije je Zuckerberg prispeval milijon dolarjev, za vodjo odnosov z javnostmi pa je najel republikanca.

Amazon je medtem že decembra zaposlenim sporočil, da ukinjajo zastarele programe, povezane z vključevanjem, poroča britanski BBC. »Namesto tega, da programe gradijo posamezne skupine, se bomo osredotočili na programe z dokazanimi rezultati in skušali gojiti resnično vključujočo kulturo,« je v petek sporočila za področje pristojna predstavnica podjetja.