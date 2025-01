Muskova igra z evropsko demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Ob sprejetju akta o digitalnih storitvah (DSA) je v EU vladalo prepričanje, da je Bruselj z njim nataknil uzdo spletnim orjakom, kot so google, facebook ali x. A za zakonodajo, s katero Bruselj orje ledino, bo največja preizkušnja njeno izvajanje v praksi, zlasti pri pritisku na najmočnejše z druge strani Atlantika.

V evropski komisiji nočejo prilivati olja na ogenj in se odzivati na vsako izjavo Elona Muska. V ozadju so še strahovi, da bi večji pritisk EU na Muskov x in druge ameriške platforme še bolj vznejevoljil Donalda Trumpa, ki že pred uradno vrnitvijo v Belo hišo žuga s trgovinsko vojno in od evropskih zaveznic v Natu zahteva veliko zvišanje izdatkov za obrambo