Vrednosti dušikovega oksida in predvsem trdih delcev, ki se izločajo pri njegovi uporabi, so nizke, zaradi česar ga uvrščamo med okolju prijaznejše vire energije, ki ne onesnažujejo zraka v notranjih prostorih in naravi. Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) več desetletij združuje najpomembnejše distributerje UNP na slovenskih tleh. S predsednikom združenja Tomažem Grmom smo se pogovarjali o poslanstvu združenja in o prednostih plinskega goriva, ki ponuja visoko energetsko učinkovitost ter omogoča največji izkoristek pri izgorevanju. Skorajda brez toplotnih izgub.

Zakaj je utekočinjen naftni plin okolju prijazen vir energije?

Pomembno dejstvo je vsekakor, da ob izgorevanju UNP nastaja precej manj CO 2 kot v primeru uporabe olja ali drugih trdih goriv. Prav tako ob izgorevanju skoraj ne nastane pepel ali prašni delci. Ob izgorevanju nastajata le vodna para in ogljikov dioksid.

Če pogledamo primer. Če za ogrevanje potrebujemo 10.000 kWh, bi v primeru uporabe kurilnega olja porabili 1000 litrov, ki ob izgorevanju proizvede 2.699 kg CO2, ali pa enakovredno 776 kg UNP-ja, ki ob izgorevanju proizvede le 2.251 kg CO2. Razlika torej znaša dobrih 16 % CO2 manj. Poleg nižjih emisij CO2 pa so tu še manjše obremenitve drugih škodljivih snovi, torej bistveno nižja stopnja emisij dušikovih oksidov.

Pereč problem (pretežno v zimskem času) je onesnaženost s trdimi delci, kot so PM10 in PM2,5. V kar dveh tretjinah individualnih kurilnih naprav v Sloveniji kurimo les, kar je eden od glavnih virov onesnaženja zraka. Neustrezne, slabo vzdrževane in stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, krušne peči, štedilniki na drva in kurjenje vlažnih drv so osrednji krivci za večjo količino prašnih delcev v zraku. Tudi tukaj je UNP v prednosti, saj ob ogrevanju z njim tovrstni izpusti ne nastajajo.

Kako učinkovit je, kaj vse ponuja?

Utekočinjen naftni plin (UNP) je izjemno uporaben v vsakem domu – za ogrevanje, kuhanje ali pripravo tople sanitarne vode. Na terenu pogosto opažamo, da ljudje enačijo različne oblike plina. Za razliko od zemeljskega, ki do uporabnikov pride prek omrežja (plinovoda), lahko utekočinjenega preprosto dostavimo in pripeljemo skoraj povsod, tudi v najbolj odmaknjene kotičke. Z mirno vestjo lahko rečemo, da je UNP dostopen vedno in povsod.

FOTO: GIZ UNP

Kako dostopen je v Sloveniji?

V Sloveniji smo v celoti odvisni od uvoza tega energenta. Povezanost dobaviteljev z večjimi mednarodnimi korporacijami oziroma dobaviteljskimi verigami omogoča zanesljivo oskrbo. Zaloge tega vira zadoščajo še za naslednjih nekaj stoletij, na vidiku pa so že alternativne oblike energenta, proizvedenega iz obnovljivih virov.

Kje vse se lahko uporablja?

Prav vsestranska uporaba je pomembna lastnost UNP. V obliki plinskih jeklenk je odličen premični vir energije. Uporaben je tako za ogrevanje bivalnih prostorov in industrijskih obratov kot v kmetijstvu. Kot avtoplin ga lahko uporabljamo kot pogonsko gorivo za osebna vozila. Ker ne potrebuje omrežja, pa ga z lahkoto dostavimo povsod.

FOTO: GIZ UNP

Kako deluje GIZ UNP, k čemu najbolj stremite in spodbujate z delovanjem?

Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) deluje vse od leta 1996 ter povezuje najpomembnejše distributerje UNP-ja na slovenskih tleh. Združenje aktivno zastopa interese članov ob sprejemanju zakonodaje s področja varnosti in dajatev, hkrati pa predstavlja Slovenijo s članstvom v evropskih in svetovnih združenjih. Stremimo k varnemu, učinkovitemu in trajnostnemu razvoju na trgu UNP skladno z dobrimi poslovnimi in varnostnimi praksami. Združenje velik poudarek namenja strokovnemu ozaveščanju ljudi, hkrati pa izvajamo aktivnosti, namenjene varovanju okolja in doprinosu inovacij, namenjenih razvoju na področju UNP.

Vaše združenje je tudi član Evropskega združenja za utekočinjen naftni plin in Evropskega združenja za tehnične pline. Kakšen je doprinos tega članstva in katere so novosti na področju raziskav in zakonodaje o UNP?

Z združenjem aktivno spremljamo dogajanje tako na nacionalnem kot širšem – evropskem in svetovnem področju. Področje se nenehno razvija in prinaša nova spoznanja, s katerimi lahko uporabniki – poslovno ali zasebno - sprejemajo bolj ekonomske, hkrati pa tudi okoljsko ozaveščene odločitve.

FOTO: GIZ UNP

Dovolite osebno vprašanje: ali tudi sami vozite avto na plin, je to res mnogo ceneje od drugih goriv?

Da, tudi sam uporabljam avtoplin in lahko delim samo pozitivne izkušnje. Poleg tega da je zelo ekonomičen vir, omogoča bistveno manjše škodljive izpuste. Prav to je pomembna lastnost avtoplina, ki me dodatno prepriča o uporabi. Tudi v okviru našega podjetja imamo večino osebnih vozil na avtoplin.

Bi lahko dejali, da je UNP energija prihodnosti?

Fosilna goriva imajo še zmeraj pomembno vlogo v energetski oskrbi tako na nacionalni ravni kot širše. Na svetovnem trgu so na voljo že alternative tega energenta. To je zagotovo spodbuda za uporabnike, ki bodo lahko obstoječo tehnologijo uporabili za nov vir.

Kje se uporablja UNP: Dom

Prosti čas

Transport

Kampiranje

Posel in Industrija

Kmetijstvo

Živinoreja

Gostinska dejavnost

Zabava

Generatorji za električno energijo

Priporočila za pravilno uporabo plinske jeklenke

Jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), kupljena pri pooblaščenem prodajalcu, je ustrezno napolnjena, preizkušena, čista in varna za uporabo. Jeklenka, namenjena uporabi v gospodinjstvu, mora biti opremljena:

s predpisano nalepko, ki opredeljuje naziv distributerja, količino in vrsto plina ter navodili za varno uporabo,

z ustreznim ventilom za odjem plinaste faze,

z varovalno matico.

Jeklenke za uporabo tekoče faze, ki so označene s črkama TF (tekoča faza), za uporabo v gospodinjstvu niso dovoljene.

Več o tem si preberite TUKAJ.

FOTO: GIZ UNP

