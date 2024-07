Okostje dinozavra prodali za več kot 40 milijonov evrov

Največji in najbolje ohranjen fosil stegozavra, kar so jih kdaj odkrili, so v sredo pri dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku prodali za 40,8 milijona evrov.

To pomeni, da je dinozaver z imenom Apex postal najvrednejši fosil, kadarkoli prodan na dražbi. Končna cena je za kar enajstkrat presegla prvo postavljeno ceno.

Paleontolog Jason Cooper je fosil leta 2022 odkril na zasebnem zemljišču v okrožju Moffat v Koloradu.

Apex meri 3,4 metra v višino in 8,2 metra v dolžino. Kupec je ostal anonimen, vendar pa bo fosil, kot je dejal, ostal v ZDA, ker je bil tudi rojen v ZDA. Za okostje se je sicer potegovalo sedem kupcev.

Gre za eno najbolje ohranjenih okostij stegozavrov. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Po podatkih dražbene hiše je okostje pripadalo velikemu odraslemu pripadniku te rastlinojede vrste. Na fosilu so našli sledi artritisa, kar kaže na to, da je živel do visoke starosti. Apex se je po našem planetu sprehajal pred okoli 150 milijoni let v poznem jurskem obdobju.

Do zdaj je bil najdražji fosil tiranozaver Stan, ki so ga na dražbi leta 2020 prodali za 29,1 milijona evrov.