Orbitalni teleskop, ki je proučeval evolucijo vesolja

Izstrelitev: 28. aprila 2003

Premer teleskopa: 50 cm

Masa: 277 kg

Višina oribte: 690 km

Stroški odprave: 150,6 milijona dolarjev

Konec odprave: 28. junija 2013

Vesoljski teleskop Galex ali raziskovalec galaktične evolucije (Galaxy Evolution Explorer) je vesolje opazoval v ultravijoličnem spektru svetlobe in tako meril starost zvezd.Pogledal je lahko deset milijard let v zgodovino vesolja, ki je staro okoli 13,8 milijarde let. S teleskopom so določevali tudi oddaljenost posameznih galaksij od Zemlje.Izstrelili so ga leta 2003, upokojili pa deset let kasneje.Načrtovali so, da bo deloval 29 mesecev, a so odpravo večkrat podaljšali in nato dokončno sklenili junija 2013. Prva opazovanja je teleskop opravil 28. maja 2003, ko je pogled usmeril v ozvezdje Herkula v spomin na umrlo sedemčlansko posadko raketoplana Columbia, ki je 1. februarja 2003 razpadel pri vstopu v atmosfero.Že takoj po začetku obratovanja je naredil odlične posnetke Andromede, naše galaktične sosede, kasneje je proučeval zelo mlade galaksije, iz njegovih podatkov pa so astronomi ugotovili, da v nekaterih orjaških galaksijah središčna supermasivna črna luknja ustvarja tako neugodne razmere, da nove zvezde ne nastajajo več. S podatki teleskopa in drugih observatorijev so znanstveniki potrdili, da temna energija poganja širjenje vesolja.Sedmega februarja 2012 je zbral še zadnje podatke pred upokojitvijo, 28. junija 2013 do ga pri Nasi dokončno upokojili.. V orbiti bo ostal še 60 let, nato pa bo zgorel v atmosferi.