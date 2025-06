Preobrat: Muskov kolega ne bo šef Nase

Bela hiša je potrdila, da milijarder Jared Isaacman ni več kandidat za vodenje ameriške vesoljske agencije Nasa. Predsednik Donald Trump je sporočil, da bo kmalu objavil novega kandidata. »Po temeljitem pregledu prejšnjih povezav umikam nominacijo Jareda Isaacmana za vodjo Nase,« je ameriški predsednik objavil na spletu. »Kmalu bom objavil novega nominiranca, ki bo usklajen z našo misijo in bo Ameriko postavil na prvo mesto v vesolju.«

Tiskovna predstavnica Bele hiše Liz Huston je v sporočilu za javnost zapisala še, da bo administrator Nase pomagal voditi človeštvo v vesolje in bo izvedel Trumpovo drzno idejo, da bo ameriška zastava zaplapolala na Marsu. »Ključno je, da bo naslednji voditelj Nase sledil Trumpovi ideji, ki ZDA postavlja na prvo mesto,« je dodala. Uradno, zakaj 42-letni milijarder ni več primeren za vodenje vesoljske agencije, v Beli hiši sicer niso pojasnili, vendar pa iz izjav sledi, da Isaacman ni povsem usklajen s Trumpovimi idejami o vodenju Nase. Očitno ni bil dovolj »maga«.

Gre za velik preobrat, saj je Isaacman za novega šefa Nase veljal že od decembra, še pred inavguracijo. Dobro je prestal zaslišanje v senatu in predvidoma naslednji teden se mu je obetala potrditev v kongresu. A Isaacman, ki je sicer imel visoko podporo vesoljske industrije, je tesen prijatelj in zaveznik Elona Muska, ki je v minulih dneh prav tako zapustil Trumpovo administracijo. Musk, sicer ustanovitelj vesoljskega podjetja SpaceX, ki je pomemben igralec v različnih Nasinih programih, je vodil urad za vladno učinkovitost, ki je močno pretresel delovanje celotne države, hkrati pa je menda s svojimi potezami razburil nekatere tesne Trumpove pomočnike. Med zakonodajalci so bili pri imenovanju Isaacmana sicer pomisleki zaradi navzkrižja interesov, saj je milijarder tesno povezan z Muskom in Spacexom. S tem podjetjem je v preteklosti Isaacman sodeloval pri dveh zasebnih odpravah v vesolje. Trumpa je verjetno zmotilo tudi to, da je na predhodnih volitvah doniral demokratom.

Jared Isaacman je aprila prestal zaslišanje pred odborom za trgovino, znanost in transport v senatu. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Prav tako je na zaslišanju skušal nekoliko uravnotežiti naloge, ki so pred Naso. Medtem ko se zdi, da je Trump naravnan povsem in zgolj na osvajanje Marsa, je Isaacman dejal, da ne bodo ukinili programa Artemis za osvajanje Lune, prav tako se je v izjavah uprl nekaterim rezom v proračunu za znanstvene programe.

Pred Naso niso lahko časi, saj ji je Trumpova administracija močno oklestila proračun. Za prihodnje leto bo Nasa po predlogu dobila slabih 18 milijard evrov ali 24 odstotkov manj od proračuna za letos, ki znaša slabih 24 milijard evrov. V predlogu proračuna za leto 2026 Trump tako predlaga ukinitev številnih vesoljskih znanstvenih programov in odpuščanje na tisoče zaposlenih, kontroverzno prenovo, ki so jo zagovorniki vesolja in zakonodajalci opisali kot uničujočo za agencijo.

Isaacman je dejal, da je »neverjetno hvaležen« Trumpu »in vsem tistim, ki so me podpirali na tej poti«. Zapisal je, da je veliko globlje začel ceniti kompleksnost vodenja države in vso težo, ki jo nosijo voditelji. »Morda to ni bilo povsem vidno, vendar to državo vodijo številni kompetentni in predani ljudje, ki jim je mar za državo,« je dodal. »Predsednik, Nasa in Američani si zaslužijo najboljšega upravitelja, ki bo pripravljen reorganizirati, obnoviti in zbrati najboljše in najbistrejše možgane, da bi zagotovil odprave, ki spreminjajo svet, za kar je bila Nasa tudi ustvarjena,« je dodal.

Odzval se je tudi Musk, ki je nad Trumpovo odločitvijo razočaran: »Redko najdemo nekoga tako kompetentnega in dobrega srca.«

Nad Muskovo potezo je razočaran tudi Elon Musk. FOTO: Allison Robbert/AFP

»Torej, da [Isaacman] ni šef Nase, je slaba novica za agencijo,« je objavil astronom iz centa za astrofiziko Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell. Ta sprememba bo po mnenju poznavalcev še dodatno destabilizirala Naso.

Novo ime

Za zdaj ni jasno, koga bo Trump našel za vodjo Nase. V medijih je zaokrožilo ime upokojenega generalpolkovnika ameriškega letalstva Stevena Kwasta, ki je močno spodbujal ustanovitev ameriških vesoljskih sil in je glasen Trumpov podpornik. Vendar pa se zdi, da je njegovo ozadje veliko manj usmerjeno v Nasine civilne vesoljske odprave in veliko bolj osredotočeno na to, da vidi vesolje kot bojno polje – vsekakor ni arena za sodelovanje in mirno raziskovanje.