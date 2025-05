Starship dlje, a vendarle ne po pričakovanjih

Pri vesoljskem podjetju SpaceX so izvedli deveti testni polet njihove največje rakete starship. Posebnost tokratnega testnega poleta iz Teksasa je bila, da so prvič uporabili že uporabljeno nosilno stopnjo rakete, ki je pristala v enem od prejšnjih poletov. Raketa je tokrat poletela dlje kot v zadnjih dveh poskusih, a tudi tokratni polet se je končal z izgubo, še preden so dosegli vse zastavljene cilje poleta.

Več kot 120 metrov visoka raketa je sestavljena iz dveh stopenj: nosilne, imenovane super heavy, in zgornje, imenovane starship ali na kratko ship. Ideja je, da bosta obe stopnji večkratno uporabni, torej bosta pristajali, nato pa v kar se da kratkem času znova poleteli. V sedmem in osmem testnem poletu (16. januarja in 6. marca) je nosilna stopnja spektakularno pristala, tako da se je vrnila do izstrelitvenega stolpa in se ujela na ogromne mehanske roke. Zgornja stopnja pa naj bi nadaljevala pot okoli sveta, vendar sta v obeh primerih - sicer zaradi različnih napak - stopnji eksplodirali po nekaj minutah leta. V sedmem poletu je uhajalo gorivo, v osmem pa se je zgodila okvara v enem izmed motorjev raptor.

Tokrat je šla raketa dlje, vendar se je tudi tokrat končalo z izgubo plovila.

Zanimanje za izstrelitev megarakete je seveda zelo veliko. FOTO: Sergio Flores/AFP

»Raketa starship je načrtovano izklopila motorje, kar je velik napredek v primerjavi s prejšnjim poletom. Zaradi puščanja je v glavnem rezervoarju padel tlak, ko je raketa vnovič vstopala v atmosfero,« je komentiral izvršni direktor družbe SpaceX Elon Musk, ki sicer meni, da bi lahko rakete izstreljevali na vsake tri do štiri tedne.

Ločitev in padec v morje

SpaceX je tokrat uporabil že izstreljeno nosilno raketo super heavy, ki je pristala v sedmem testnem poletu. Pri obnovi plovila so zamenjali štiri motorje raptor, 29 motorjev pa je torej že uspešno delovalo v poletu pred tem.

Izpušni plini FOTO: Sergio Flores/AFP

Po pričakovanjih se je 71 metrov visoka prva stopnja rakete nekaj minut po izstrelitvi ločila od zgornje stopnje plovila in se odpravila nazaj proti Zemlji. Vendar pa so nadzorniki med spuščanjem z raketo izgubili stik, preden je padla v morje, namesto, da bi nadzorovano padla v morje, kot je bilo v načrtu. Za super heavy so tokrat predvideli obračanje in povratek pod nekoliko drugačnim kotom, da bi dobili podatke o drugačnem zračnem uporu in kako se raketa obnaša. Raketa je razpadla, preden so ugasnili motorji, načrtno delujoči ob povratku.

»Cilji današnjega preizkusa so bili zasnovani tako, da smo namerno potisnili super heavy do skrajnih meja in tako pridobili dejanske podatke o njegovem delovanju, ki bodo neposredno pripomogli k še večji zmogljivosti naslednje generacije nosilne stopnje,« so pojasnili pri podjetju.

Zgornja stopnja je nadaljevala pot in po približno devetih minutah dosegla suborbitalno višino, v kateri naj bi »plula« slabo uro in pol, nato pa se nadzorovano spustila v Indijski ocean. Toda približno 30 minut po izstrelitvi je SpaceX sporočil, da je njihova ekipa izgubila nadzor nad starshipom - domnevno zaradi puščanja goriva, zaradi česar se je vozilo začelo vrteti. Stekli so postopki, da je izteklo vso gorivo, da bi zmanjšali možnosti silovite eksplozije.

Izstrelitev je potekla iz Starbasa v Teksasu. FOTO: Gabriel V. Cardenas/Reuters

Tudi v tem poletu so imeli predvideno, da bi raketa izstrelila osem maket satelitov starlink, ki bi na koncu prav tako popadali v morju. Vendar se vrata za tovor niso povsem odprla in poskus se je izjalovil.

Zvezna letalska uprava je družbi SpaceX dovoljenje za polet izdala šele pred nekaj dnevi, ko je končala preiskavo prejšnjega poleta. Še posebej jih je skrbelo, da bi kosi eksplodirane rakete lahko poškodovali lastnino, v prejšnjih dveh poskusih je eksplozija poskrbela za spektakularno predstavo nad Karibi.