Preporod računalniških sogovornikov

V nadaljevanju preberite:

V preteklem tednu so splet preplavili primeri dialogov z novim pogovornim računalniškim algoritmom chatgpt. Mestoma kažejo navdušujočo domiselnost, spet drugod skrajno nesposobnost razumevanja tematike; vselej pa so zanimivi s stališča rastočih zmogljivosti in pasti strojne pameti.

Chatgpt je otrok ameriškega laboratorija za umetno inteligenco OpenAI, ki je zadnje čase razvpit zaradi generativnih algoritmov za besedila (gpt-3) in sličice (dall-e). Gre za splošnega računalniškega sogovornika, ki ga potemtakem lahko vprašamo, kar nam poželi srce. Od tega, kakšen predlog ima za novoletno obdarovanje starega očeta, ki je sicer ljubitelj Dostojevskega in krevlja na eno nogo; pa do mnenja o širitvi evrske unije na vzhod. Pri tem mu lahko – v docela običajnem angleškem jeziku – naložimo, naj nam odgovori v obliki soneta ali pa v slogu Donalda Trumpa na predvolilnem shodu. Rezultati so občasno v resnici tako ustvarjalni, zabavni in prepričljivi, da nekateri novinarji ter literarni profesorji že bijejo plat zvona, da bomo pisci kmalu ob službe. To se pravi, kot so počeli v zadnjih letih vselej, ko je na splet prišel nov generativni algoritem za besedila.