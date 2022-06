Prva kitajska lunarna odprava

Kitajska je do zdaj izvedla pet uspešnih odprav, poimenovanih po kitajski boginji lune (oziroma šest, če upoštevamo še eno zgolj testno).

Nazadnje je sonda Chang'e 5 konec leta 2020 na Zemljo tudi prinesla slaba dva kilograma vzorcev z Lune.

Prva odprava v programu pa je bila Chang'e 1, to je bila hkrati prva kitajska odprava v globoko vesolje. Z njo so predvsem testirali tehnologijo, imeli pa so tudi nekaj znanstvenih ciljev, med drugim so izrisali tridimenzionalni zemljevid površja, analizirali so kemično in mineralno sestavo kamnin ter raziskovali okolico Lune, predvsem vpliv sončevega vetra.

Izstrelitev: 24. oktobra 2007 Utirjenje v lunino orbito: 5. novembra 2007 Velikost: 2 x 1,7 x 2,2 m Masa: 2350 kg Konec odprave: 1. marca 2009

Z utirjenjem v orbito na začetku novembra 2007 je postala prva kitajska sonda v orbiti Lune. Nekaj tednov kasneje je poslala surove posnetke površja, vsi instrumenti so delovali brezhibno. Sprva je bilo nekaj ugibanj, ali gre za lažne posnetke oziroma posnetke plovila Clementine, vendar so strokovnjaki potrdili, da so pristni. Do novembra 2008 je sonda posnela celotno površje, decembra istega leta so jo spustili do vsega 15 kilometrov nad površjem, da so testirali sisteme, pomembne za njene naslednice, ki so na površju tudi pristale. Brez večjih težav je sonda opravila začrtano enoletno odpravo, zato so jo podaljšali še za eno leto. Marca 2009 so jo napotili, da trešči ob površje, natančneje severno od območja Mare Fecunditatis, tako je sonda Chang'e 1 postala prvi kitajski objekt, ki je padel na Luno.

Njeno naslednico Chang'e 2 so izstrelili 1. oktobra 2010. Kitajska načrtuje še tri odprave v tem programu, in sicer naj bi Chang'e 6 in 7 izstrelili leta 2024, osmico pa 2027. Vse te odprave si želijo kronati s pristankom človeške posadke na Luni.