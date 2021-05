Razprodaja zasebnosti v piškotarskih kupčijah

V prispevku preberite:

Sredi lanskega decembra so bralce New York Timesa, Washington Posta in Wall Street Journala pričakali celostranski oglasi, ki so pompozno trdili, da bo Apple ugonobil svobodni internet. Podnje je bil podpisan nihče drug kot Facebook, češ da govori v imenu »vseh malih podjetij«. Šlo je za odkrit javni pritisk na cupertino, in sicer v odporu do prihajajočega novega režima upravljanja sledenja oglaševalcev uporabniku v aplikacijah na Applovih napravah.