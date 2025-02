Sage in mrlič v vodnjaku: tisoč let resnice

V nadaljevanju preberite:

Sage so srednjeveške pripovedi o skandinavskih legendah, življenju škofov, svetnikov in kraljev, pa tudi o političnih dogodkih. Mnenja o resničnosti sag se med raziskovalci pogosto krešejo, tako določena dela nekateri razumejo kot fikcijo, drugi pa kot verodostojen opis zgodovinskih dogodkov. Najglasnejši komentar na verodostojnost Sage o Sverreju je dal kar sam mrlič iz vodnjaka, ko so ga arheologi leta 1938 našli prav v gradu, omenjenem v sagi.

Skladno s sago so preminulega našli pod kupom skal v vodnjaku, dodatne raziskave leta 2016 pa so pokazale poškodbe, ki so bile verjetno predsmrtne: na lobanji so odkrili posledico udarca s topim predmetom in dve ureznini, kar napeljuje k domnevi, da je človek iz vodnjaka umrl v bitki. Nato je nedavno ekipa, ki jo je vodil Martin R. Ellegaard, izvedla še radiokarbonsko datiranje.