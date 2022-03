Samsung Galaxy S22 Ultra z izjemno izkušnjo pisala na telefonu

Tipkovnice in drsenje po zaslonu so skoraj popolnoma izrinili pisanje z roko, ki pa ima izredni pomen za naše možgane. Pisanje z roko vzpodbuja številne centre v možganih, igra veliko vlogo pri razvoju otrok, pri odraslih pa ugodno vpliva na kratkoročni in delovni spomin, saj moramo pri tem poleg glasovne analize in priklica oblike ustrezne črke to črko tudi zapisati.

Telefon S22 Ultra se ponaša z vgrajenim S Pen pisalom, ki prinaša 70 % manjšo zamudo pri odzivu in pisanju. FOTO: Samsung

Izjemno S Pen pisalo s pristno izkušnjo pisanja

Tudi zato številni ljudje zelo radi še vedno posegajo po papirju in svinčniku ali pa njihovih elektronskih različicah različnih tablicah in pisalih. Samsung je zato še posebej vesel, da lahko sedaj prvič predstavi priljubljeno S Pen pisalo tudi pri modelu pametnega telefona S serije. Telefon S22 Ultra se namreč ponaša z vgrajenim S Pen pisalom, ki prinaša 70 % manjšo zamudo pri odzivu in pisanju, zato ima uporabnik izkušnjo pisanja kot po pravem papirju. To se še posebej pokaže pri skiciranju, saj so poteze pisala izjemno natančne. Zapiske pa lahko kadarkoli povsem enostavno pretvorite v besedilo v Samsung notes in ga razpošljete. Deljenje idej s kolegi še nikdar ni bilo tako preprosto.

Ves čas nekaj rišete, skicirate ali pa se radi poigrate s posneto fotografijo? Vse to bo s pisalom S Pen odslej še bolj enostavno in zabavno. Zakaj ne bi posneli fotografijo, pripisali posvetilo in jo poslali najbližjim.

Galaxy S22 Ultra uporabniku prinaša kar pet kamer. Vsaka sama po sebi izjemna. FOTO: Samsung

Ne navdušuje pa le pisalo, S22 Ultra je izjemen tudi pri fotografiranju

Galaxy S22 Ultra uporabniku prinaša kar pet kamer. Vsaka sama po sebi izjemna. Na zadnji strani tako najdemo ultraširokokotno kamero z 12 MP, širokokotno kamero z 108 MP, telefoto kamero z 10 MP in 3-kratno optično povečavo, telefoto kamero z in 10-kratno optično povečavo ter sprednjo kamero za selfije s 40 MP.

S kar 100-kratno izjemno povečavo lahko fotografirate predstavitve na predavanjih ali poslovnih konferencah kar iz zadnje vrste, svoje komentarje pa zapišete neposredno na fotografijo s pisalom S Pen.

Posebna inovacija, ki jo prinaša celotna S22 serija, je nova funkcija Nightography. Ta omogoča snemanje fotografij in videoposnetkov kadarkoli v dnevu, tudi ob šibki svetlobi. Tu je še tehnologija Adaptive Pixel, ki prepušča več svetlobe in omogoča še lepše detajle in žive barve. Za lepše portretne posnetke skrbi funkcija samodejnega kadriranja, ki prilagodi fokus kamere in tako zagotavlja, da kamera ujame točno osebo ali osebe, ki jih želite, najmanjše podrobnosti pa so s funkcijo portretnega načina, ki jo poganja umetna inteligenca, videti še bolj jasne.

FOTO: Samsung

Izredno zmogljiv, močan in varen

Pametni telefon Galaxy S22 Ultra je opremljen z najnovejšim 4nm procesorjem, ki zagotavlja brezhibno uporabo tudi v najbolj zaposlenih dneh. Kar 17,3 centimetrski (6,8-palčni) dinamični AMOLED 2x zaslon se ponaša s tehnologijo Vision Booster, ki samodejno prilagodi zaslon glede na osvetlitev v okolju ter tako poskrbi za najboljši možni pogled na vsebino, tudi pri močni sončni svetlobi.

Celotna S22 serija je podprta z do štirimi generacijami nadgradenj operacijskega sistema Android, ščiti pa jo platforma Samsung Knox, ki varuje vse vaše osebne podatke pred zlorabo.

Vsa moč in vrhunska tehnologija sta podprti z izredno zmogljivo baterijo, kapacitete kar 5.000 miliamperov, ki zdrži več kot en cel dan. S super hitrim polnjenjem 45 W vam ni treba skrbeti, da vas bo telefon pustil na cedilu. Če ga potrebujete za delo alo zabavo, pol le 10 minutah polnjenja lahko že snemate več kot 50 minut videa.

Za nove uporabnike lepa ugodnost

Promocija Youtube Premium

Če si želite omisliti čisto svoj pametni telefon, katerikoli iz S22 serije, pridobite tudi številne ugodnosti. Posebna ponudbe je tudi pri ogledu Youtube Premium, ki jo lahko izkoristite popolnoma brezplačno v obdobju štirih mesecev.

Uživajte v doživetju brez oglasov, brez povezave in s predvajanjem v ozadju, ki ga omogoča 5G Ponudba je na voljo do 1. marca 2023 vsem tistim, ki kupijo in aktivirajo katerokoli napravo (S22, S22+ ali S22 Ultra), ki izpolnjuje pogoje promocije, in še niso naročeni na storitev.

Oglejte si Youtube brez prekinitev v omrežju 5G.

Več o dostopu do Youtube Premium si lahko preberete na https://www.samsung.com/si/offer/youtube-premium-promo-2021/.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung