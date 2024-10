Spodbudno okolje za razlago raziskovalnih dosežkov širši javnosti

V nadaljevanju preberite:

Vodilna tema jubilejnega Slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, ki je potekal pretekli teden na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je bila razlagati znanost. »Poleg zapisovanja in objavljanja rezultatov raziskovalnega dela je razlaganje znanosti osnovna vloga in naloga znanstvenikov v družbi. Raziskovalec ima pravico in dolžnost pojasniti, do česa je prišel pri reševanju svojega raziskovalnega problema,« je ob otvoritvi poudaril direktor festivala dr. Edvard Kobal.

Festival znanosti, ki ga že tri desetletja uspešno pripravlja Slovenska znanstvena fundacija (SZF) v sodelovanju z več slovenskimi in tujimi organizacijami ter posamezniki, dokazuje, da so tovrstne prireditve ustrezno in spodbudno okolje za razlago odločilnega dela raziskovalnega procesa širši javnosti. »V sodobnem času z izzivi, kot so umetna inteligenca, družbena omrežja in raznorazni guruji, ki nam ponujajo znanje po poti najmanjšega odpora oziroma s čim manj truda, sem prepričana, da s festivali znanosti krepimo svoje znanje in mlade spodbujamo k radovednosti ter jim sporočamo, da ni neumnih vprašanj,« je v uvodnem nagovoru opozorila častna pokroviteljica festivala dr. Irena Lazar, predsednica znanstvenega sveta SZF in dekanja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.