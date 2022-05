Starliner varno na tleh

Pri Boeingu so se zagotovo oddahnili, ko je tokratni polet kapsule za prevoz posadke starliner potekal (vsaj na prvi pogled) brezhibno. Plovilo CST-100 starliner se je po petih dneh, kolikor je bil pritrjen na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), od nje odcepil in varno pristal s pomočjo treh padal in šestih zračnih blazin na trdnih tleh v puščavi v Novi Mehiki na zahodu ZDA. »Nasin komercialni program za prevoz posadke in industrijski partner Boeing sta naredila velik in uspešen korak, da zagotovita še več odprav s posadko na ISS z ameriških tal z ameriškim plovilom,« je v izjavi poudaril Nasin administrator Bill Nelson.

Starliner je imel kar nekaj težav do tega, v tretje ponovljenega testa. Decembra 2019 se je zaradi programske napake utiril v napačno orbito in ni dopotoval do ISS, avgusta lani pa ni niti vzletel, ker so odkrili napake v ventilih pogonskega sistema kapsule. Tokrat je šlo brez težav, izstrelitev 19. maja je potekala brez težav z raketo atlas 5 podjetja United Launch Alliance (ULA), tudi približevanje in spojitev s postajo 26 ur po izstrelitvi sta bila brezhibna. Astronavti so nato odprli in vstopili v kapsulo ter jo natančno pregledali in preizkusili sisteme. Na samem krovu, kot je to običajno, je bila lutka Rosie, opremljena s 15 senzorji, ki je beležila, kaj bodo doživljali astronavti na poletu s to kapsulo.

Kapsula je bila na postaji pet dni. FOTO: Nasa/AFP

Starliner bodo zdaj odpeljali nazaj na Florido, da ga natančno pregledajo. Od tega je odvisen naslednji korak, to je polet s posadko. Zgodil bi se lahko že letos.