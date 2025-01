Tiktok prenehal delovati v ZDA

TikTok je v ZDA prenehal delovati že nekaj ur preden je začel veljati nov zakon o prepovedi te platforme. Kot poroča BBC, se je uporabnikov v ZDA v aplikaciji pojavilo sporočilo, da je bil sprejet zakon o prepovedi in da »za zdaj ne morete uporabljati tiktoka«.

»V ZDA je bil sprejet zakon o prepovedi storitve tiktok, kar žal pomeni, da za zdaj ne morete uporabljati storitve. Imamo srečo, da je predsednik Donald Trump nakazal, da bo skupaj z nami našel rešitev za ponovno vzpostavitev tiktoka, ko bo nastopil svoj mandat. Spremljajte dogajanje,« je bilo zapisano v sporočilu uporabnikom, ki so poskušali odpreti aplikacijo. Aplikacije v ZDA, kot še navaja BBC, naj ne bi bilo mogoče prenesti ne iz Applove ne Googlove trgovine z aplikacijami, tudi spletna stran TikTok.com ni prikazovala posnetkov.

Sporočilo, ki se je pojavilo na aplikaciji tiktok. FOTO: Shannon Stapleton Reuters

Vrhovno sodišče je v petek potrdilo zakon, sprejet aprila lani, s katerim je bila aplikacija v ZDA prepovedana, če matično podjetje ByteDance s sedežem na Kitajskem do nedelje ne bo prodalo platforme, česar pa ni storilo. Tiktok je trdil, da zakon krši zaščito svobode govora za njegovih 170 milijonov uporabnikov v državi. Joe Biden je dejal, da bo izvajanje zakona prepustil Trumpu. Bela hiša je v petek v izjavi zapisala, da mora tiktok »ostati na voljo Američanom, vendar le v ameriškem lastništvu«.

Glavni izvršni direktor podjetja Shou Zi Chew se je po sodbi obrnil na Trumpa in se mu v posnetku na tiktoku zahvalil za njegovo »zavezo, da bo sodeloval z nami pri iskanju rešitve«. Chew naj bi se v ponedeljek udeležil Trumpove inavguracije.

Novoizvoljeni predsednik je dejal, da bo tiktoku »najverjetneje« omogočil 90-dnevni odlog prepovedi, ko bo v ponedeljek prevzel urad. Trump je sicer sam oče prepovedi, navajajo tuji mediji, saj je v svojem prvem mandatu uperil svoj prst proti kitajski aplikaciji. Ploščo pa je obrnil med predsedniško kampanjo lani, ko je ugotovil, da lahko preko platforme nagovori lepo število ljudi. Morda bo pravosodnemu ministrstvu naročil, naj zakona ne izvaja, čeprav je dejal, da je treba odločitev vrhovnega sodišča »spoštovati«. Ni pa jasno, ali lahko v celoti zaobide zakon, so navedli pri Guardianu.

»90-dnevno podaljšanje je nekaj, kar bo najverjetneje storjeno, saj je to primerno,« je Trump v soboto povedal za NBC News. »Če se bom za to odločil, bom to verjetno objavil v ponedeljek.« V zadnjih dneh so se pojavile govorice o tem, da naj bi na Kitajskem preučevali možnosti za prodajo ameriškega dela tiktoka milijarderju Elonu Musku, ki bi nato lahko tiktok priključil svojemu omrežju X.

Ameriški kongres je zakon o prepovedi sprejel lani zaradi domnevne nevarnosti, da je aplikacija pod nadzorom kitajske vlade, omogoča vohunjenje za uporabniki in služi kot orodje za širjenje propagande, s tem pa da predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ZDA. Tiktok in njegovo matično podjetje ByteDance vse očitke zavračata. Družbeno omrežje je proti zakonu vložilo tožbo na vrhovno sodišče z utemeljitvijo, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja, zagotovljeno s prvim amandmajem. Vrhovno sodišče je njune argumente obravnavalo prejšnji teden, v petek pa je ohranilo zakon in odredilo, da ta ne krši pravice do svobode govora.

Zanimivo pa je, da so ameriški uporabniki tiktoka po uveljavitvi prepovedi »prebegnili« tudi na aplikacijo rednote ali xiaohongshu, kitajsko aplikacijo za izmenjavo videoposnetkov. Priliv uporabnikov sicer pričakujejo tudi pri instagramu, v lasti Mete, in youtube, v lasti Googla.