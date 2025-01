Musk domnevno v pogovorih za nakup ameriškega deleža TikToka

Če bo ameriško vrhovno sodišče prepovedalo družbeno omrežje TikTok v ZDA, podjetje namerava prodati svoj ameriški delež Elonu Musku, je v ponedeljek poročala medijska hiša Bloomberg News.

Pri kitajskem TikToku so poročilo označili za neresnično in želijo, da še naprej ostane del matičnega podjetja ByteDance, piše Guardian.

»Vohunska platforma za Komunistično partijo Kitajske«

Ameriško vrhovno sodišče obravnava pritožbo na zakon, ki prepoveduje priljubljeno aplikacijo tiktok v ZDA z 19. januarjem 2025. Zakon o zaščiti Američanov pred tujimi sovražnimi aplikacijami (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) je sprejel predsednik Joe Biden spomladi 2024, dve leti zatem, ko so aplikacijo tiktok prepovedali na pametnih telefonih in računalnikih zvezne vlade.

TikTok v svoji pritožbi na zakon navaja, da poskus kongresa, da ciljno prepove specifične aplikacije, predstavlja resne ustavne težave. FOTO: Mike Blake/Reuters

Ameriška vlada trdi, da tiktok predstavlja grožnjo nacionalni varnosti, saj je večinski delež podjetja ByteDance v lasti kitajske vlade. Ta naj bi imela tako možnost upravljati vsebino in posledično propagando, ki jo vidijo uporabniki aplikacije po vsem svetu.

»Vaša platforma je v resnici vohunska platforma za Komunistično partijo Kitajske,« je generalnemu direktorju TikToka Shou Zi Chewu očital republikanski senator Josh Hawley na zaslišanju, ki je bilo januarja lani, poroča Guardian.

Če bo ameriško vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo na zakon, ki ga je potrdilo nižje sodišče, bo moralo kitajsko podjetje svoj ameriški delež TikToka prodati.

Vrhovno sodišče naklonjeno zavrnitvi pritožbe

Musk bo prevzel ameriški delež TikToka in ga upravljal skupaj z družbenim omrežjem X v primeru zavrnjene pritožbe, so še poročali pri Bloomberg News.

»Ne morete pričakovati, da bomo komentirali to čisto fikcijo,« je za javnost dejal predstavnik TikToka, navaja Guardian. Še vedno ni jasno, ali so med Muskom, TikTokom in matičnim podjetjem ByteDance potekale kakršnekoli razprave o prodaji in nakupu spornega družbenega omrežja.

Pri TikToku so v preteklosti poudarili, da vlada z njenim deležem ne vpliva na globalne operacije podjetja ByteDance zunaj Kitajske, piše Guardian.

Trump bo uradno zaprisegel kot 47. predsednik ZDA en dan po tem, ko bo začel veljati zakon o zaščiti Američanov pred tujimi sovražnimi aplikacijami. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP

V preteklem mesecu je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump vrhovno sodišče zaprosil, naj preložijo njihovo odločitev na kasnejši datum. Trump bo uradno zaprisegel kot 47. predsednik ZDA 20. januarja 2025 – en dan po tem, ko bo začel veljati zakon o zaščiti Američanov pred tujimi sovražnimi aplikacijami. Pravna ekipa republikanca v poročilu za vrhovno sodišče trdi, da si bo Trump prizadeval reševati aktualne probleme s političnimi sredstvi, ko bo prevzel predsedniško funkcijo, poroča BBC.

Kljub temu je bilo prejšnji teden ameriško vrhovno sodišče bolj naklonjeno zavrnitvi pritožbe na zakon, ki bo z 19. januarjem letošnjega leta aplikacijo tiktok v ZDA prepovedal.