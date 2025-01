Koliko v resnici »stane« obleka s Sheina za dobrih enajst evrov?

Že leta nazaj so se svet zaobšle novice o tem, kako je neki kupec v svojem oblačilu našel listek z napisom: 'help', pomagajte. Zdi se, da se tekstilna industrija ni kaj dosti spremenila, predvsem se je v zadnjih letih okrepil danes največji svetovni trgovec s hitro modo Shein. BBC je več dni preživel v delih Guangzhouja, cvetočega pristanišča ob Biserni reki na jugu Kitajske. Obiskali so deset tovarn, se pogovarjali s štirimi lastniki in več kot 20 delavci. Pogledali so, kaj je resnica za obleko, za katero ljudje odštejejo 10 funtov (slabih 12 evrov).

Ugotovili so, da je srce tega imperija delovna sila, ki za šivalnimi stroji preživi okoli 75 ur na teden, kar je v nasprotju s kitajsko delovno zakonodajo. Od jutra do pozne noči odmeva zvok strojev skozi odprta okna tovarn, kjer dokončujejo majice, kratke hlače, bluze, hlače in kopalke, ki bodo odposlane, da napolnijo garderobe v več kot 150 državah.

En prosti dan na mesec

Panyjuja je soseska, ki je dejansko znana kot »Sheinova vas«. Gre za labirint tovarn, večina delavcev po poročanju BBC-ja dela vse dni v mesecu ali pa imajo en prosti dan na mesec.

»Shein je steber modne industrije,« je dejal Guo Qing E, Sheinov dobavitelj. FOTO: Edgar Su/Reuters

Kitajska že dolgo velja za svetovno tovarno oblačil, Shein pa je iz malega kitajskega podjetja v dobrih petih letih postal globalni velikan. Še vedno je v zasebni lasti, vrednost podjetja pa je 36 milijard funtov.

Vzpon in otroško delo

Njegov meteorski vzpon pa ves čas spremljajo polemike o ravnanju z delavci in obtožbe o prisilnem delu. Pri Sheinu so lani priznali, da so v njegovih tovarnah na Kitajskem med delavci odkrili tudi otroke. Shein izjave za BBC ni dal, je pa podjetje sporočilo, da je »Shein zavezan zagotavljanju poštenega in dostojnega ravnanja z vsemi delavci v svoji dobavni verigi« in da vlaga na desetine milijonov dolarjev v krepitev upravljanja in skladnosti. »Prizadevamo si postaviti najvišje standarde plačila in zahtevamo, da se vsi partnerji v dobavni verigi držijo našega kodeksa ravnanja. Poleg tega Shein sodeluje z revizorji, da zagotovi skladnost.«

Kot v reportaži piše BBC, se šivalni stroji v teji Sheinovi vasi ne ustavijo niti po 22. uri. Celotna soseska je polna ogromnih rol blaga, ostankov tkanin. FOTO: Phil Noble/Reuters

Sheinov uspeh temelji na obsegu, saj njihova zaloga na spletu obsega na stotisoče izdelkov. Prav tako uspeh temelji na velikih popustih: imajo namreč obleke za deset funtov, puloverje za šest funtov, cene, ki torej v povprečju ne presegajo osmih funtov. Prihodki so strmo narasli in prehiteli znamke, kot so H&M, Zara in britanski Primark. Prodajo po nizkih cenah poganjajo kraji, kot je Sheinova vas, dom okoli 5000 tovarn, od katerih je večina Sheinovih dobaviteljev.

Deset do 12-urni delavniki

»Običajno delamo 10, 11 ali 12 ur na dan,« pravi 49-letna ženska iz Jiangxija, ki ni želela razkriti svojega imena. »Ob nedeljah delamo približno tri ure manj.«

Po ocenah BBC-ja je običajni delovnik od 8. ure do 22. ure. To se ujema s poročilom švicarske zagovorniške skupine Public Eye, ki temelji na intervjujih s 13 tekstilnimi delavci v tovarnah, ki proizvajajo oblačila za Shein. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Med drugim trgovski gigant delavce išče na način oglasnih desk, kjer je napisano, katero delo je na voljo tisti dan. Gre namreč zato, da so tovarne pogodbeno zadolžene tudi za izdelavo oblačil po naročilu, če so neke hlače iz kepra uspešnica, se naročila povečajo, s tem pa tudi proizvodnja. Tovarne nato najamejo začasne delavce, da zadostijo povpraševanju, ki ga njihovi stalni zaposleni ne morejo izpolniti.

Kot je za BBC povedala 49-letnica, delovna migrantka, je iskala kratkoročno pogodbo, saj sicer ne zasluži dovolj. »Plačani smo po kosu,« pojasnjuje. »Odvisno je od tega, kako zahteven je izdelek. Za nekaj preprostega, kot je majica, dobimo en do dva juana (manj kot dolar) na kos in v eni uri jih lahko naredim okoli ducata.« Pregled šivov na hlačah iz kepra je ključen za to odločitev. Okoli nje delavci računajo, koliko bodo plačani za izdelavo vsakega kosa oblačila in koliko jih lahko naredijo v eni uri.

Shein s svojimi napornimi urniki in včasih nižjimi plačami morda ni vir udobja za vse svoje delavce. Vendar je za nekatere vir ponosa. FOTO: Florence Lo Reuters

Ugotovili so, da številni zaposleni delajo prekomerne nadure. Opozorili so, da je osnovna plača brez nadur 2400 juanov (265 funtov; 314 evrov) oz. pod 6512 juani, za katere Azijska zveza za minimalno plačo pravi, da so potrebni za »življenjsko plačo«. Vendar so delavci, s katerimi je govoril BBC, uspeli zaslužiti od 4000 do 10.000 juanov na mesec.

Delati ne bi smeli več kot 44 ur

»Te ure niso neobičajne, vendar je jasno, da so nezakonite in kršijo osnovne človekove pravice,« je dejal David Hachfield iz skupine. »Gre za skrajno obliko izkoriščanja in to mora biti vidno.«

Čeprav je Sheinov sedež zdaj v Singapurju, ni mogoče zanikati, da je večina njegovih izdelkov izdelana na Kitajskem. FOTO: Florence Lo/Reuters

Povprečni delovni teden ne bi smel presegati 44 ur, v skladu s kitajsko delovno zakonodajo, ki prav tako določa, da morajo delodajalci zagotoviti, da imajo delavci vsaj en dan počitka na teden. Če želi delodajalec te ure podaljšati, mora to storiti iz posebnih razlogov.

Čeprav je Sheinov sedež zdaj v Singapurju, ni mogoče zanikati, da je večina njegovih izdelkov izdelana na Kitajskem. Sheinov uspeh je pritegnil pozornost Washingtona, ki je vse bolj previden do kitajskih podjetij.

Junija je Trumpov izbranec za državnega sekretarja ZDA, Marco Rubio, dejal, da ima »resne etične pomisleke« glede Sheinovih »globokih vezi z Ljudsko republiko Kitajsko«, dejal je, da so za Sheinovim uspehom skrivajo umazane skrivnosti: od suženjskega dela do zvijač.

Od jutra do pozne noči odmeva zvok strojev skozi odprta okna tovarn, kjer dokončujejo majice, kratke hlače, bluze, hlače in kopalke, ki bodo odposlane, da napolnijo garderobe v več kot 150 državah. FOTO: Phil Noble/Reuters

Londonska borza

BBC piše, da podjetje natančneje nadzoruje svoje dobavitelje pred načrti za uvrstitev na londonsko borzo. »Gre za njihov ugled,« pravi Sheng Lu, profesor za študije mode in oblačil na Univerzi v Delawaru. »Če Shein uspešno doseže prvo javno ponudbo delnic, to pomeni, da je priznan kot spodobno podjetje. Vendar če želijo ohraniti zaupanje vlagateljev, morajo prevzeti nekaj odgovornosti.«

Eden največjih izzivov, s katerimi se Shein sooča, so obtožbe, da bombaž pridobiva iz kitajske regije Xinjiang. Nekoč hvaljen kot eden najboljših na svetu, je bombaž iz Xinjianga padel v nemilost po obtožbah, da je proizveden s prisilnim delom pripadnikov muslimanske ujgurske manjšine. Gre sicer za obtožbo, ki jo Peking dosledno zanika. Edini način za premagovanje te kritike je večja preglednost, pravi prof. Sheng. »Če ne objavite popolnega seznama svojih tovarn, če javnosti ne naredite svoje dobavne verige bolj pregledne, menim, da bo za Shein to zelo zahtevno.«

Velika prednost, dodaja, je, da je Sheinova dobavna veriga na Kitajskem: »Zelo malo držav ima popolno dobavno verigo. Kitajska jo ima in zato nihče ne more tekmovati.« Nadobudni tekmeci, kot sta Vietnam in Bangladeš, uvažajo surovine s Kitajske za izdelavo oblačil. Kitajske tovarne pa se za vse, od blaga do zadrg in gumbov, zanašajo izključno na lokalne vire. Tako je enostavno izdelati različna oblačila in to lahko storijo hitro.

To še posebej ustreza Sheinu, katerega algoritem določa naročila. Če kupci večkrat kliknejo na določeno obleko ali dlje časa gledajo volnen pulover, podjetje ve, da mora tovarne prositi, naj jih izdelajo več – in to hitro.

Velika prednost, dodaja, je, da je Sheinova dobavna veriga na Kitajskem: »Zelo malo držav ima popolno dobavno verigo. Kitajska jo ima in zato nihče ne more tekmovati.« FOTO: Phil Noble/Reuters

Veliko naročil, nizek in fiksen dobiček

»Shein ima svoje prednosti in slabosti,« nam je povedal eden od lastnikov tovarn. »Dobra stran je, da je naročilo na koncu veliko, vendar je dobiček nizek in fiksen.«

Shein, glede na svojo velikost in vpliv, je trd pogajalec. Zato morajo lastniki tovarn stroške zmanjšati drugje, pogosto z nižjimi plačami zaposlenih. »Pred Sheinom smo proizvajali in prodajali oblačila sami,« je dejal lastnik treh tovarn. »Lahko smo ocenili stroške, določili ceno in izračunali dobiček. Zdaj Shein nadzoruje ceno in morate razmišljati o načinih za znižanje stroškov.«

Milijon paketov na dan

Podjetje v povprečju pošlje okoli milijon paketov na dan, kažejo podatki svetovalne družbe za logistiko ShipMatrix. »Shein je steber modne industrije,« je dejal Guo Qing E, Sheinov dobavitelj.

»Začel sem, ko je začel Shein. Bil sem priča njegovemu vzponu. Iskreno, Shein je izjemno podjetje na Kitajskem. Mislim, da bo postalo še močnejše, ker plačuje pravočasno. V tem je najbolj zaupanja vredno. Če je plačilo za naše blago zapadlo 15., ne glede na to, ali gre za milijone ali desetine milijonov, bo denar plačan pravočasno.«

Shein s svojimi napornimi urniki in včasih nižjimi plačami morda ni vir udobja za vse svoje delavce. Vendar je za nekatere vir ponosa. »To je prispevek, ki ga lahko mi Kitajci damo svetu,« je dejala 33-letna nadzornica iz Guangdonga, ki ni želela razkriti svojega imena. Priznava, da so delovniki dolgi, a da delujejo kot družina.