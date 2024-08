Umetna inteligenca že razjeda igričarsko industrijo

V nadaljevanju preberite:

Konec prejšnjega tedna je ameriški sindikat Sag-Aftra sprožil veliko stavko hollywoodskih igralcev, ki delujejo v igričarski industriji. Glavni kamen spotike pri tem je nedogovorjena raba generativnih algoritmov.

Založniki so v odzivu razočarano zapisali, da naj bi se pogajanja ustavila prav pri tej zadnji točki: izkoriščanju algoritmov za generiranje podob, torej predvsem slik in v zadnjem času tudi kratkih filmov. Igralci in njihov ceh so zaskrbljeni, ker so ljudje, ki posojajo svoj obraz, glas in gibe digitalnim likom v videoigrah, premalo zaščiteni pred tem, da jih v celoti zamenjajo zgenerirane vsebine in jim poberejo službe. Sem torej spadajo tako klasični igralci kakor tudi tisti za zajem gibanja (motion capture), ki so dandanes ključni za razvoj največjih igričarskih naslovov. Po drugi strani naj bi pogajalcem uspelo doseči dogovor pri zajemu glasu, o čemer smo še pred nekaj leti predvidevali, da bo ob prihodu umetne inteligence najprej in najbolj na udaru. Potencialni učinek stavke je zdaj še težko ovrednotiti, saj se bo zaradi večletnega razvojnega cikla za posamezne igre pokazal šele čez čas. Je pa to še eden od kazalcev resnih izzivov, s katerimi se ta panoga srečuje v zadnjih letih in ki so med seboj dodobra prepleteni.