Tehnologije bodo spremenile polovico delovnih mest

Tehnologije so močno spremenile način, kako komuniciramo med seboj, pa naj gre za posameznike, podjetja ali državo, in kako nakupujemo. To je spremenilo tudi naravo dela zaposlenih na poštah in v dostavnih službah, v prvi vrsti se je močno okrepila komunikacija med njimi in strankami. Stalnica pa je, da družba poštarje uvršča med najbolj zaupanja vredne med vsemi poklici.

Na globalni ravni so v poštnih podjetjih, ki skupaj zaposlujejo skoraj pet milijonov delavcev, že leta 2014 prihodki od storitev, vezanih na pakete, finančne storitve, logistiko in prodajo, presegli prihodke od tradicionalnih poštnih storitev. Logistika in storitve, vezane na pakete, so zdaj paradni konji, ki prispevajo k rasti panoge, število tradicionalnih poštnih pošiljk pa še naprej upada, navajajo v preliminarnem poročilu o poslovanju pošt v letu 2023 v mednarodnem poštnem združenju.

Prehod od pisemskih pošiljk v logistiko in paketno dostavo je spodbudil izboljšave v logistiki in pri storitvah zadnjega kilometra.

Vanj se združujejo največje evropske, severnoameriške in azijsko-pacifiške pošte. Kot dodajajo, je krepitev spletne prodaje močno povečala količine dostavljenih paketov. In še: »Prehod od pisemskih pošiljk v logistiko in paketno dostavo je spodbudil izboljšave v logistiki in pri storitvah zadnjega kilometra. To je odgovor ponudnikov na pričakovanja uporabnikov po hitri in zanesljivi dostavi.« Industrija pospešeno vlaga v digitalne tehnologije, kot sta umetna inteligenca in podatkovna analitika, ki prispevajo k optimizaciji procesov sortiranja in dostave ter k učinkovitosti poslovanja na splošno.

Več fleksibilnosti vseživljenjskemu učenju

S tem pa nujno tudi v zaposlene, kajti brez ustreznih znanj vpeljane tehnologije ne prinašajo pričakovanih rezultatov, potrjujejo raziskave. Kot pojasnjujejo na Pošti Slovenije, je trg paketno-logističnih storitev čedalje bolj digitaliziran in avtomatiziran v vseh fazah distribucije in dostave pošiljk, prav tako je trajnostno usmerjen.

Na vprašanje, kako se zaradi tega spreminjajo delovna mesta in ali že nastajajo tudi novi poklici, odgovarjajo: »Študije nakazujejo, da bosta digitalizacija in robotizacija v prihodnjih desetih letih spremenili potrebe za približno polovico delovnih mest. Zato je nujno, da gredo podjetja in tudi izobraževalni sistem v korak s časom z uvedbo naprednih kadrovskih pristopov in sistemov učenja oziroma prenosa znanja, prav tako je treba tudi zagotavljati pogoje za fleksibilizacijo vseživljenjskega učenja.« Kot še dodajajo, sledijo novim trendom in s tem povezanemu razvoju novih delovnih mest ter potrebnim izobraževanjem zaposlenih. Je pa dejstvo, da je posamezne procese in delovna mesta mogoče hitro vzpostaviti, medtem ko drugi terjajo čas in izkušnje.

Ob tehnologijah tudi trajnost

V okviru zaposlitvenih aktivnosti si prizadevajo identificirati spretnosti, veščine in znanja, ki jih zaposleni na različnih delovnih mestih dejansko potrebujejo, še pravijo. Še en vidik je usposobljenost in zavedanje pomena trajnostnega razvoja, pri čemer stavijo na interna in zunanja izobraževanja. Namen je vzpostaviti trajnostno kulturo pri zaposlenih, ki jo želijo vpeti v vse elemente upravljanja ljudi – tako pri iskanju in selekciji kadrov kot v kazalnike uspešnosti, interno komunikacijo itn.

40 prostih delovnih mest na različnih delovnih področjih po vsej državi trenutno razpisuje Pošta Slovenije.

Novi set veščin od zaposlenih zahteva tudi več komunikacije s strankami. Če je bilo pri dostavi pisemskih pošiljk najpomembneje, da so pri naslovniku pravočasno, je pri dostavi paketov ključna izkušnja prejemnikov. Kot pravijo na Pošti Slovenije, temu področju namenjajo veliko pozornost in ob usposabljanjih zaposlenih razvijajo tudi nove modele dostave in nove rešitve. Povpraševanje na trgu dela je veliko, zato veliko pozornost namenjajo internemu iskanju kadrovskega potenciala. Dolgoročno bazo zaposlenih gradijo tudi s štipendiranjem kadrov in sodelovanjem s prometnimi šolami.

Nove kadrovske strategije

S pomanjkanjem zaposlenih se sicer srečujejo še posebej v dostavi. Trenutno razpisujejo več kot 40 prostih delovnih mest na različnih delovnih področjih po vsej Sloveniji. V odgovor na izzive, ki jih prinaša dodobra izpraznjeni kadrovski bazen, pripravljajo novo zaposlitveno strategijo. »Okrepiti želimo svoj položaj dobrega in zaupanja vrednega delodajalca, ki nudi bogat nabor delovnih mest in možnosti razvoja ter napredovanja,« poudarjajo.

Naslanjajo se tudi na zadnjo Valiconovo raziskavo, ki je poklic poštarja uvrstila na četrto mesto med najbolj zaupanja vrednimi poklici v Sloveniji. »Po raziskavi Valicona kar 89 odstotkov prejemnikov pozna svojega poštarja in mu zaupa. To nakazuje, da ta poklic uživa visoko stopnjo zaupanja v javnosti in je s tega vidika zaposlitev v Pošti Slovenije mikavna za potencialne kandidate,« so prepričani.