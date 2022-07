V velikem pričakovanju prvih posnetkov

Le nekaj ur nas loči, da bodo vesoljske agencije razkrile težko pričakovane prve posnetke vesoljskega teleskopa James Webb. Prvo fotografijo bo že nocoj ob 23. uri po našem času razkril ameriški predsednik Joe Biden, jutri popoldne ob 16.30 (s prenosom bodo agencije začele ob 15.45) pa sledijo objave meglic, zvezd in eksoplanetov, ki bodo prikazale vso zmogljivost okoli devet milijard evrov vrednega teleskopa, ki so ga izstrelili decembra lani. Dogajanje bomo v živo spremljali tudi na naši spletni strani delo.si.

Med drugim so njegovo ostro oko usmerili tudi v meglico Gredelj (Carina). Javnost pozna njeno Skrivnostno goro, ki je ena najbolj znanih vesoljskih fotografij, posneta s teleskopom Hubble. Meglice so vesoljske porodnišnice, v katerih se oblikujejo nove zvezde. V meglici, od nas oddaljeni okoli 7600 svetlobnih let so številne zvezde, precej masivnejše od našega sonca.

Prvi mož Nase Bill Nelson je napovedal, da bomo videli »najgloblji posnetek vesolja do sedaj.« Kot so zapisali na spletni strani Nase, so Webba v prvih znanstvenih opazovanjih usmerili proti jati galaksij SMACS 0723, ki deluje kot povečevalno steklo in je tako mogoče videti zelo zelo oddaljene galaksije, ki so nastale, ko je bilo vesolje še zelo mlado. Opazovali so tudi eksoplanet Wasp 96b oziroma njegovo spektroskopijo, ki bo razkrila, kaj se skriva v planetovi atmosferi. Gre za plinastega velikana, od nas je oddaljen 1150 svetlobnih let, svojo zvezdo pa obkroži v 3,4 dneva. S podrobnimi podatki o kemični sestavi atmosfer planetov izven osončja bomo zagotovo bližje odgovoru na vprašanje, kje so vsi.

Meglica Južni obroč v objektivu teleskopa Hubble. Kako jo je videl Webb, bomo izvedeli že kmalu. FOTO: Nasa/Esa/AFP

Webb je opazoval še meglico Južni obroč (NGC 3132), gre za oblak prahu in plinov po smrti zvezde, leži okoli 2000 let stran od nas. Meglico tudi že poznamo s Hubblovih fotografij. Med Webbovimi tarčami pa je bila tudi kompaktna skupina galaksij Stephanov kvintet v ozvezdju Pegaz, ki je bila prva odkrita takšna skupina leta 1877.

Takole zložen je poletel teleskop, ki se je nato na poti do L2 brezhibno razprl ter se še ohladil na le nekaj stopinj nad absolutno ničlo (na –223 stopinj Celzija, instrument MIRI je ohlajen celo na –266 stopinj). FOTO: Chris Gunn/Nasa/Reuters

Teleskop James Webb je najboljši vesoljski teleskop, ki smo ga poslali v vesolje. Sposoben je videti vesolje, staro le nekaj sto milijonov let. Opremljen je z šest metrov in pol velikim glavnim zrcalom in štirimi instrumenti, pri čemer bo vsak omogočal več tehnik opazovanja, vesolje opazuje v infrardeči svetlobi. Za infrardeči teleskop je ključno, da je močno ohlajen in kar se da oddaljen od nebesnih teles (Zemlje, Lune in Sonca), ki sevajo toploto. Tako so ga poslali v Lagrangeevo točko L2 v sistemu Sonve-Zemlja, tako je oddaljen 1,6 milijona kilometrov. V teh točkah delujejo medsebojne sile nebesnih teles, tako da plovilo ne potrebuje veliko goriva za kroženje (nekaj ga vendarle, ker mora svojo orbito vseeno nekoliko popravljati), ker je bila izstrelitev izjemno natančna, ima teleskop goriva za okoli 20 let, to je deset let več od njegove predvidene življenjske dobe.

Po objavi posnetkov se bo Webbovo pravo delo šele začelo, njegov čas si bodo delili astronomi po vsem svetu, 200 opazovalnih ur je dobila tudi slovenska astrofizičarka Maruša Bradač.