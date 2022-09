Ste dovolj drzni za takšno zavezo?

Slovenci spadamo v sam svetovni vrh v svetu športa. Naši športniki nas z dnevom v dan presenečajo z vrhunskimi rezultati v različnih športnih disciplinah in na ta način vedno znova dokazujemo, da je dežela na sončni strani Alp s komaj dvema milijonoma prebivalcev prava športna velesila. Vrhunske dosežke na največjih tekmovanjih nam zavidajo največje športne države, ki se sprašujejo, v čem je naša skrivnost. In ne samo v profesionalnem športu, tudi glede na delež športno aktivnega prebivalstva spadamo v sam evropski vrh (za Finsko, Dansko in Švedsko).

Aktivni v športu in s srcem smo tudi ob tekmovalnih igriščih. Lahko bi rekli, da je šport del slovenskega DNK-ja, saj smo v preteklosti že večkrat dokazali, da nas ta najbolj povezuje. Radi tekmujemo, skrbimo za svoje zdravje in navijamo za vse tiste, ki se prav s športom dokazujejo in uresničujejo svoje cilje – pa naj bo to v tekmovalnem ali rekreativnem smislu.

Zato je 23. september nedvomno praznik vseh Slovencev – takrat je namreč dan slovenskega športa.

Zakaj ravno 23. september? Ravno 23. septembra je v Sydneyju leta 2010 prvič zaigrala slovenska himna – takrat so na olimpijskih igrah proslavili Iztok Čop in Luka Špik ter Rajmond Debevc.

Kakšen šport je pa vam najbolj pisan na kožo? FOTO: Depositphotos

Zavezujte se, da boste aktivni

Da bi svoji naklonjenosti aktivnemu načinu življenja dodali še nekaj zagona, se pridružite novemu gibanju in podpišite svojo športno zavezo, s čimer boste pokazali, da se zavedate pomena redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja, hkrati pa boste s tem izkazali tudi priznanje našim vrhunskih športnikov, ki ne nazadnje s svojimi uspehi tudi nas motivirajo, da se ukvarjamo s športom.

S podpisom, s katerim se boste zavezali, da boste športno aktivni, se boste uvrstili v žreb za nagrade. Po koncu izziva (traja do 30. septembra) bodo v Olimpijskem komiteju Slovenije, ki je tudi glavi organizator pobude, podelili 55 nagrad (50 parov športnih nogavic Team Slovenia in 5 majic #BeActive).

Pozabite na novoletne zaobljube, zdaj je pravi čas za akcijo! Podpišite svojo zavezo in sodelujte v nagradni igri. Predvsem pa: poskrbite za krepitev zdravja – naj vas navdihnejo naši šampioni in hkrati izberite šport, s katerim veste, da boste najlažje dosegli svoje cilje. Na kolo, v hribe, v gozd, telovadnico, po belih strminah ali morda v najbližji bazen. Izbire je ogromno, pomembno je, da se zavežete in nekaj koristnega naredite zase. Že danes. Podpišite športno zavezo.

Športna zaveza velja za vse - ne glede na starost ali kondicijsko pripravljenost. FOTO: Depositphotos

Dan slovenskega športa kot nalašč za nove začetke

Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za dan slovenskega športa.

Na ta dan bomo obuli športne copate, napihnili žoge, zavrteli pedale, razgrnili joga blazine, si privoščili skok v vodo in še marsikaj. 23. septembra šteje čisto vsaka oblika telesne dejavnosti!

Osrednji dogodek ob dnevu športa bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bo predstavilo več kot 40 različnih športov. Organizatorji napovedujejo nekaj tisoč slovenskih osnovnošolcev, ki bodo točno ob 12. uri odtekli tudi Predsednikov tek po Slovenski cesti – to je tek, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja. Hkrati z Ljubljano bodo tekli tudi v drugih krajih po Sloveniji.

Najmlajši se bodo preizkusili v teku. FOTO: Depositphotos

Pripravljenih športnih izzivov se boste lahko lotili tako najmlajši kot tudi starejši obiskovalci, saj je praznik namenjen vsej slovenski populaciji. Za uspešno udeležbo in aktivno podporo slovenskemu športu boste tudi primerno nagrajeni. Dogodek je brezplačen.

»Naj bo to dan, ob katerem vsak Slovenec in Slovenka s svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj odnos do športnega udejstvovanja, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdrave, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo,« pozivajo V OKS-ZŠZ.

Sporočilo je torej jasno: vsi gibanja željni vabljeni na spletno stran praznika, kjer lahko oddate svoj podpis, 23. septembra pa se pridružite drugim športnim navdušencem in na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejmite kakšen nov športni izziv.

23. septembra pa ne bo aktivna le Slovenija, ampak kar cela Evropa. Na ta datum se že zadnjih nekaj let otvarja evropski teden športa, iniciativa Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.

Naročnik oglasne vsebine je OKS