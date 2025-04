Kako poskrbeti za varen dom pred nepričakovanimi dogodki?

Dom je srce družinskih vezi in tradicij, je prostor, s katerim smo čustveno povezani in kjer preživljamo čas s tistimi, ki so nam najbližje. V njem ustvarjamo dragocene spomine in pišemo življenjske zgodbe. Vsak dan znova se vračamo v njegovo varno in udobno zavetje, kjer najdemo mir pred zunanjim hrupom in stresom.

A kaj hitro se lahko zgodi, da te dragocene občutke zmoti nepričakovan dogodek, na katerega nimamo vpliva. Dom nam poškoduje naravna ujma, pride do večje okvare ali celo vloma. Takrat se lahko udobje in občutek varnosti v trenutku porušita in spremenita v stres, negotovost in finančno breme.

V takšnih trenutkih potrebujemo več kot zgolj spodbudne besede, naj ne skrbimo, da se bo vse uredilo, potrebujemo partnerja, na katerega se lahko zanesemo - Premoženjsko zavarovanje DOM, ki ga ponuja Zavarovalnica Sava - je prilagodljivo, celovito zavarovanje, ustvarjeno za vsakega posameznika, s katerim boste poskrbeli, da vas nepričakovane situacije ne bodo vrgle iz tira.

Zavarovanje doma, ki vam vedno stoji ob strani

S Premoženjskim zavarovanjem DOM ne boste le brezskrbni, ampak tudi finančno zaščiteni. Zavarovanje v primeru škode namreč poskrbi tudi za finančno varnost. Poleg tega omogoča, da ga popolnoma prilagodimo svojim potrebam, saj se pri Zavarovalnici Sava zavedajo, da je vsako gospodinjstvo edinstveno. V praksi to pomeni, da lahko vsakdo zavarovalno polico za zavarovanje doma oblikuje glede na svojo nepremičnino, lokacijo, opremo in premičnine ter glede na življenjski slog. Možno je zavarovanje hiše ali stanovanja ter notranje opreme in dragocenih predmetov. Poleg stanovanjskih objektov lahko zavarujete tudi objekte, kot so garaže, vrtne hišice, bazeni, lope, nadstreški ipd.

Več kot 50 načinov, da zaščitite svoj dom

Premoženjsko zavarovanje DOM ponuja več kot 50 kritij, ki se nanašajo na najrazličnejše nepredvidljive dogodke in situacije, kot so požar, udar strele, eksplozija, vihar, toča, poplava, zmrzal, žled, teža snega, izliv vode, okvare na vodovodnih napeljavah ipd. Dom pa lahko zavarujete tudi za primer vloma ali ropa; v tem primeru polica krije škodo, ki nastane na premoženju. Pa tudi če vas preseneti električni udar in poškoduje vaše naprave ali sončne celice. In ne nazadnje, zavarovanje poskrbi za številne druge neprijetnosti, ki bi lahko ogrozile varnost, udobje ali funkcionalnost vašega doma. Na kratko: Premoženjsko zavarovanje DOM ponuja celovito zaščito doma, opreme in okolice.

Premoženjsko zavarovanje DOM je nadgradnja »klasičnega« zavarovanja, saj lahko poljubno izbirate kritja in jih prilagajate svojim željam in potrebam. Na voljo pa so vnaprej pripravljeni paketi za ugodnejšo ponudbo.

Kaj pa premičnine? Tudi te so vključene

Pogosto pri zavarovanju nepremičnine pozabimo na notranjo opremo, ki pa je pomemben del vrednosti doma. Tako lahko s Premoženjskim zavarovanjem DOM zavarujete tudi stanovanjsko opremo, na primer pohištvo in belo tehniko ter osebne predmete (oblačila, fotoaparate, računalnike ipd.). K zavarovanju pa lahko priključite tudi zavarovanje predmetov višje vrednosti.

Zakaj izbrati Premoženjsko zavarovanje DOM Zavarovalnice Sava? Ponuja več kot 50 kritij, prilagojenih vašim potrebam, in omogoča hitro reševanje škodnih primerov, tudi na daljavo. Prinaša finančno varnost, ko jo najbolj potrebujete, in je partner, na katerega se lahko zanesete. Izbirate lahko med različnimi asistenčnimi kritij, ki bodo poskrbela, da boste vseh 365 dni v letu, 24 ur na dan, 100-% brez skrbi.

Ko se zgodi škoda, šteje vsaka minuta, zato Zavarovalnica Sava omogoča cenitev škode tudi na daljavo, kar pomeni manj stresa, hitrejšo obravnavo in preprostejše postopke. Hitro, učinkovito in tudi na daljavo.

Bodite že danes brez skrbi in zavarujte svoj dom s premoženjskim zavarovanjem DOM

Naj vas nič več ne ujame nepripravljene. Zavarovanje doma s Premoženjskim zavarovanjem DOM je naložba v mirno prihodnost, zato se čim prej obrnite na Zavarovalnico Sava in poskrbite za varnost svojega doma. Preverite vse možnosti na spletni strani Zavarovalnice Sava in naredite prvi korak k brezskrbni prihodnosti.

