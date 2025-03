Podjetja v primežu plačilnih rokov – kdo v resnici financira posel

Med panogami, ki zahtevajo veliko strateškega načrtovanja, je tudi avtomobilska industrija, ki se spopada s hitro spreminjajočimi se tržnimi razmerami. Prehod na električna vozila, povečane okoljske zahteve in tehnološki napredek so le nekatere od sprememb, ki vplivajo na celotno panogo. Te spremembe prinašajo tako priložnosti kot tudi težave, zlasti za proizvajalce komponent. Zdajšnje zaostrene razmere v avtomobilski industriji so privedle do tega, da so končni kupci plačilne pogoje prenesli na končnega dobavitelja in tako je posledično financiranje projekta za dve leti ali več zamaknjeno v prihodnost.

Težavne razmere v avtomobilski industriji: kako preživeti in rasti

Podjetje VAR Gornja Radgona nadaljuje več kot 30-letno tradicijo orodjarstva in je specializirano za izdelavo visokokakovostnih progresivnih orodij za avtomobilsko industrijo. FOTO: arhiv podjetja

Med slovenskimi podjetji, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo, je tudi podjetje VAR iz Gornje Radgone, specializirano za orodjarstvo, za izdelavo progresivnih orodij in serijskih izdelkov za avtomobilsko industrijo. Končni kupci so prenesli plačilne pogoje na dobavitelje, kar je za podjetje izjemno neugodno, saj povzroča likvidnostne težave in otežuje poslovanje. Financiranje projektov se je zamaknilo za dve leti ali več. Spremembe plačilnih pogojev so bile nujne, saj so prejšnji pogoji podjetje finančno izčrpavali. Uspelo jim je izboljšati denarni tok in stabilnost poslovanja. Podobno je podjetje Tech-gum uvedlo kazalnike za spremljanje likvidnosti zalog in terjatev, kar jim je omogočilo boljšo finančno stabilnost in pogajalsko moč pri bankah in kupcih.

Izkušeni finančnik dr. Jožko Peterlin bo na poslovnem dogodku delil svoje bogato znanje in izkušnje. Bil je finančni direktor in član uprave v nekaterih največjih slovenskih podjetjih in je strokovnjak za poslovne finance. FOTO: Marko Feist

Praktični primeri iz podjetij kažejo, kako pomembno je učinkovito upravljanje obratnega kapitala. Podjetje VAR dokazuje, da je mogoče s pravilnimi poslovnimi odločitvami in prilagoditvami izboljšati denarni tok in stabilnost poslovanja. Njihove izkušnje z upravljanjem obratnega kapitala so dragocene za vse, ki imajo podobne izzive, tudi v avtomobilski industriji.

Ključna tema bo tudi, kako obratni kapital vpliva na kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost podjetja ter kako se odzvati na nihanja obsega poslovanja in investicij.

Skriti dobički in izgube v obratnem kapitalu

Slabo upravljanje terjatev vodi do zamud pri plačilih in povečanih kreditnih tveganj. FOTO: Depositphotos

Upravljanje obratnega kapitala je ključno za finančno zdravje podjetja. Obratni kapital vključuje terjatve, zaloge in dobavitelje, ki so najhitrejši vir financiranja. Ustrezno upravljanje teh elementov omogoča podjetju, da hitro pridobiva sredstva brez potrebe po zunanjih virih financiranja ter s tem ohranja likvidnost in stabilnost poslovanja. Terjatve so sredstva, ki jih podjetje lahko hitro pretvori v denar, zaloge pa lahko optimiziramo za zmanjšanje vezanih sredstev. Zaloge so pomembne za nemoteno proizvodnjo in prodajo, vendar čezmerne zaloge lahko vežejo preveč kapitala, kar negativno vpliva na likvidnost. Pomembna so tudi pogajanja z dobavitelji o ugodnejših plačilnih pogojih, saj lahko izboljšajo denarni tok podjetja.

Slabo upravljanje terjatev vodi do zamud pri plačilih in povečanih kreditnih tveganj. Zaloge so lahko vir dobička, če so optimizirane glede na povpraševanje in proizvodne potrebe, vendar čezmerne zaloge pomenijo vezan kapital in povečane stroške skladiščenja.