Preverjena taktika, s katero boste lahko prebrodili vsak vihar

Upravljanje likvidnosti je za vsako srednje veliko in malo podjetje ključnega pomena, saj omogoča finančno svobodo, nujno za obvladovanje negotovosti. Upravljanje denarja in likvidnosti ni zgolj skrb za preživetje podjetja, ampak je pomembna strategija za njegov uspešni razvoj. Omogoča vam hitro izpolnjevanje kratkoročnih obveznosti in izkoriščanje vsake priložnosti za rast ter izogibanje nujnim visokim stroškom.

Z dobrim upravljanjem denarnih tokov in obratnega kapitala se lažje odločate za varne naložbe, rešujete težave s plačili strank in ohranjate prilagodljivost za spopadanje z nepredvidenimi dogodki. Z drugimi besedami, likvidnost omogoča fleksibilnost – in ta je ključna za obvladovanje neizogibnih vzponov in padcev v poslovanju.

Ko šteje vsak trenutek

Podjetja, ki znajo upravljati likvidnost, so sposobna napovedovati gibanje denarnih tokov, varčevati za nepričakovane stroške in si zagotoviti dostop do posojil. Menite, da se lahko zanesete na to, da bo denar za plačilo dobaviteljev, tekoče poslovanje ali nove zaloge vedno na voljo? Pomislite znova. Brez natančnega napovedovanja in brez stalnega dostopa do dobrega kredita se lahko znajdete pred nepričakovanimi finančnimi težavami. Dobro upravljanje likvidnosti pomeni biti pripravljen in ne le upati, da bo denar na voljo, ko ga potrebujete. Gre za proaktiven pristop k obvladovanju financ.

V svetu podjetništva šteje vsak trenutek. Sploh takrat, ko je treba poskrbeti za obratni kapital, ki je ključen za nemoteno poslovanje podjetja. V razburkanih podjetniških vodah se kaj hitro pripeti, da pomemben kupec zamuja s plačilom in s tem zamaje obstoj podjetja.

Banka, ki vam pomaga kriti stroške pravnih postopkov Za hitro finančno spodbudo lahko poskrbi enostavni podjetniški kredit Addiko banke. Če pa niti to ne zadostuje, Addiko banka kot edina banka v Sloveniji ponuja tudi zavarovalna kritja iz naslova zavarovanja stroškov postopka in pravne zaščite, kar lahko podjetjem prihrani veliko stroškov. KLIKNITE ZA VEČ INFORMACIJ

Brez zapletov do takojšnje finančne injekcije

Brez zadostnih sredstev podjetje ne more izplačevati plač, podpirati ključnih naložb ali preprosto plačevati računov za obratovanje. FOTO: Depositphotos

Addiko banka ponuja hitre, preproste in učinkovite finančne rešitve, prilagojene sodobnemu poslovanju. Kot specialist za financiranje malih in srednje velikih podjetij strankam najpogosteje pomaga doseči cilje z enostavnim in hitrim podjetniškim kreditom.

Z Addiko enostavnim podjetniškim kreditom lahko pridobijo finančna sredstva do 250.000 EUR – brez zapletov in nepotrebne dokumentacije. Celoten postopek poteka tako, da prejmete izplačilo v najkrajšem možnem času, običajno že v enem ali dveh delovnih dneh po oddaji vloge.

Fiksna obrestna mera in brez dodatne dokumentacije Glavne prednosti Addiko ponudbe financiranja za samostojne podjetnike, mala in srednja podjetja: enostavni podjetniški kredit je namenjen strankam vseh bank,

znesek kredita je odvisen od prihodkov stranke,

doba odplačevanja do 60 mesecev,

brez dodatnih zavarovanj (zavarovanje le z menicami),

brez dodatne dokumentacije,

FIKSNA nominalna obrestna mera,

odobrena sredstva so nakazana na poslovni transakcijski račun pri Addiko banki,

mesečno vračilo glavnice in obresti. Poiščite več informacij

Edina banka v Sloveniji, ki poskrbi za izterjavo neplačnikov

Addiko banka ponuja hiter in enostaven kredit do vrednosti 250.000 EUR za samostojne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja. FOTO: Družnik Matej

Podjetništvo je dinamično področje in gospodarske turbulence lahko hitro pripeljejo do negotovosti. Addiko banka razume dinamiko podjetništva, zato s ponudbo bančnih storitev partnersko pristopa k reševanju poslovnih izzivov. Nedavno so strankam ponudili prenovljeno ponudbo poslovnih paketov bančnih storitev, s katero se prilagajajo različnim potrebam različnih tipov podjetij in njihovemu načinu poslovanja.

V sklopu štirih poslovnih paketov obstoječim in novim strankam ponujajo preprosto, napredno in finančno ugodno poslovanje. Poleg zagotavljanja klasičnih bančnih transakcij novi paketi vključujejo tudi izvensodno izterjavo terjatev – računov nad 25 EUR in pravni posvet, za kar so poskrbeli v sodelovanju z zavarovalnico ARAG.

Celovita podpora poslovanju V Addiko banki poleg hitrih podjetniških kreditov poslovnim strankam ponujajo še celo paleto sodobnih finančnih rešitev – različnih možnosti financiranja, poslovnih kartic z možnostjo plačila na obroke in drugih storitev, s katerimi uspešno podpirajo poslovanje podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij. PREVERITE PODNUBO ADDIKO BANKE ZA PODJETJA

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka