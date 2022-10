Intesa Sanpaolo v partnerstvo z Generalijem

»Intesa Sanpaolo je najavila partnerstvo za slovenski trg, ki temelji na dobrem poznavanju strank in razviti svetovalni dejavnosti znotraj razvejane distribucijske mreže Intese Sanpaolo ter na bogatih izkušnjah zavarovalnice Generali pri razvoju in ponudbi zavarovalnih rešitev. Cilj partnerstva je okrepiti dejavnost bančnega zavarovalništva ter razširiti ponudbo produktov in storitev za posameznike, družine in mala podjetja,« so sporočil iz obeh družb. Glede na stopnje rasti, zlasti na področju življenjskih zavarovanj, spada slovenski trg med atraktivnejše v Srednji in Vzhodni Evropi. Penetracija zavarovalnih produktov v Sloveniji predstavlja pet odstotkov bruto domačega proizvoda.