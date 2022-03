Kako tudi avtomobilska industrija vse bolj čuti vojno

V nadaljevanju preberite:

Kmalu po napadu Rusije na Ukrajino je prve težave občutila tudi avtomobilska industrija. Najbolj znani nemški proizvajalci avtomobilov so morali proizvodnjo dokaj nepričakovano začasno ustaviti zaradi pomanjkanja kablov iz Ukrajine. Le malce kasneje so prišle tudi novice o težavah oziroma negotovosti, ki jih povzroča pomanjkanje nekaterih zanje potrebnih surovin, kot so paladij, nikelj ali plin neon. Vse to se draži, posebej cena niklja je astronomsko visoka.

Kje so ti materiali in surovine nujno potrebni? Kdo ustavlja proizvodnjo? Zakaj to še poslabšuje že tako slabo stanje na področju polprevodnikov? Kaj bo storil Renault, ki ima v Rusiji na Volgi ogromno tovarno Avtovaz?