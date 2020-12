Kar smrdi, je treba prezračiti

V tesni dolini ob potoku v hribih med Ljubnim ob Savinji in Lučami je prava zima, sneg je visok in pomrznjen. Človek bi na vzorno obnovljeni domačiji pričakoval kmečko družino, a tam prebiva Karel Gržan, nekdanji menih, kaplan v Lučah in Solčavi, eden od sedmerice, ki v Nedelu vsak teden komentira aktualne dogodke. Čeprav je dislektik, je diplomiral in magistriral iz teologije na teološki ter doktoriral iz slovenistike na ljubljanski filozofski fakulteti. Do zdaj napisal več kot 30 knjig za otroke in odrasle. V njih razburja s neortodoksnimi pogledi na današnji svet, še zlasti za duhovnika.