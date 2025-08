Knjiga namesto gumijastih medvedkov in tekile

V nadaljevanju preberite:

O tem, da teniška karavana pozna le kratke počitnice, sezona pod streho ATP in WTA pa traja domala vse leto, so poučeni tudi tisti manj vzneseni in natančni spremljevalci športnega utripa. Pogosto vidijo res le šampione, občudujejo njihove lovorike, denarne račune, glamur, prepoznavnost. A tudi najboljšim se ustavi in tako ne preseneča, da si po naporni uvodni polovici leta sledijo odpovedi na nekaterih turnirjih. Tako vodilne teniške igralke na svetu Arine Sabalenka ni v Montrealu.