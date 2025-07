Muskova namestnica, ki je skušala ukrotiti podivjanega konja

V nadaljevanju preberite:

Linda Yaccarino je še pred tremi tedni vztrajala, da se ni veliko spremenilo, odkar je milijarder Elon Musk X, družbeno omrežje, ki ga je vodila, združil s svojo skupino za umetno inteligenco xAI. »Sem izvršna direktorica omrežja X in moj šef ostaja isti,« je povedala za Financial Times na oglaševalski konferenci v Cannesu. Manj kot tri tedne pozneje nič od tega ni več držalo. Prejšnjo sredo je naznanila, da po dveh letih zapušča položaj izvršne direktorice, in poudarila, da X s povezavo z xAI »obrača nov list«.