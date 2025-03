Resne grožnje Muskovemu imperiju

V nadaljevanju preberite:

Še do pred kratkim se Elonu Musku ni bilo treba ozirati čez ramo. Nekoč je za konkurenco Tesle, svojega podjetja za električna vozila, označil »poplavo bencinskih avtomobilov, ki vsak dan prihajajo iz tovarn po svetu«, ne pa »peščice« drugih proizvajalcev električnih vozil. SpaceX, njegovo podjetje za rakete, je tako močno prehitel napihnjene, že uveljavljene vesoljske velikane, da si je ustvaril skoraj nepremagljiv sloves.

Če se bo Musk zmogel iztrgati iz opoja uničevanja ameriške vlade, bo morda nekaj opazil. Ne gre le za to, da so politični viharji, ki jih je sprožil letos, začeli škodovati ugledu njegovih blagovnih znamk. Težava je tudi v tem, da se dve ključni podjetji njegovega imperija, ki obsegata okoli 90 odstotkov njegove vrednosti in verjetno ves njegov dobiček, spopadata z vse močnejšo konkurenco. Najbogatejši človek na svetu je izgubil fokus – in zdaj ima na hrbtu tarčo.